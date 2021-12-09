‘MADEN ATIKLARI İÇİN GEREKLİ HÜKÜM VE YAPTIRIMLAR OLUŞTURULMALI’

Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, yanlış imar politikaları nedeniyle dere ve su barajlarına karışan maden atık barajlarının oluşturduğu tehlikelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESMA ALTIN– SPD Başkanı Dursun Yıldız, dere ve su barajlarına karışan maden atık barajlarının proje, inşaat ve işletmelerinin nasıl olması gerektiğine yönelik açıklamalarda; “Atık barajlarının yer seçimi çok önemli olup bu seçimde topografya, yerleşim yerleri, su kaynakları, zirai üretim alanlarına yakınlık gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Ayrıca iklim, hidroloji, hidrojeoloji, jeoloji, sismik aktiviteler, zemin, sosyo ekonomik yapı, ekolojik faktörler ve mülkiyet durumu gibi birtakım parametrelerin de dikkate alınması gereklidir. Ancak bu barajlar genellikle cevher hazırlama tesisine yakın seçilmeye çalışıldığından bu faktörlerin çoğu zaman ihmal edildiği görülmektedir.”

‘MADEN ATIKLARININ BERTARAFI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HÜKÜM YA DA YAPTIRIM MEVCUT DEĞİL’

Atık barajlarının inşasında ve kullanımında belli kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini savunan Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Atık barajlarının yer seçimi çok önemli olup bu seçimde topografya, yerleşim yerleri, su kaynakları, zirai üretim alanlarına yakınlık gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Ayrıca iklim, hidroloji, hidrojeoloji, jeoloji, sismik aktiviteler, zemin, sosyo ekonomik yapı, ekolojik faktörler ve mülkiyet durumu gibi birtakım parametrelerin de dikkate alınması gereklidir. Ancak bu barajlar genellikle cevher hazırlama tesisine yakın seçilmeye çalışıldığından bu faktörlerin çoğu zaman ihmal edildiği görülmektedir. Ayrıca bu barajlarda tüm baraj alanının geçirimsiz bir tabakayla kaplanması, barajdaki suyun tekrar kullanımı ve atıkların susuzlaştırılarak bu baraja atılması gibi tedbirler ilave yatırım ve işletme maliyetleri getirdiği için uygulanmamaktadır.”

Maden atıkları ile ilgili yaptırımlarım eksikliğinden bahseden Yıldız, şunları belirtti; “Su kirliliği, toprak kirliliği kontrolü yönetmelikleri bu konuyla ilgili olmasına rağmen katı atıkların kontrolü yönetmeliğinde, maden atıklarının bertarafı ile ilgili herhangi bir hüküm ya da yaptırım mevcut değildir. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğinde ise maden için ayrı bir mevzuat hazırlanmalıdır denmekte ancak bununla ilgili bir mevzuat bulunmamaktadır. En son 2010’da çıkan madencilik faaliyetleriyle ilgili bozulan arazilerin doğaya kazandırılması yönetmeliğinde ise, bu konuya dolaylı bir şekilde değinilmekte ve tüm arazinin fiziksel, kimyasal duyarlılığı düşünülerek arazinin terk edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.”

‘ÖNCELİKLE ÇED RAPORLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Gün geçtikçe sayıları artan atık barajları ile ilgili detaylı kontrollerin yapılmasının önemine dikkat çeken Yıldız; “Ülkemizde halen çok sayıda cevher hazırlama tesislerine ait atık barajları bulunmakta ve bunların sayıları da artmaktadır. Ancak buna rağmen bu konuda projelendirme safhasından inşaat kontrol ve işletme kontrolü işlemlerine kadar ciddi boşluklar bulunmaktadır. Öncelikle ÇED Yönetmeliği dahil proje ve inşaat şartnameleri ve denetim koşulları tekrar gözden geçirilmeli ve gelişmeler dikkate alınarak yeniden hazırlanmalıdır.

Bu tesislerde genellikle bilgisizlik, ihmal ve maliyetten kaçınma gibi nedenlerle ortaya çıkan felaketler doğal çevre ve tüm canlılar için yaşamsal önem taşıyan uzun süreli sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle bu tesislerin projelendirilmesinde ve inşaat, işletme ve denetim süreçlerinde uzman kişilerin görev alması ve özel bir kontrol sistemi uygulanması gereklidir. Ayrıca işletmedeki tüm atık barajları gözden geçirilmeli, iyileştirme ihtiyacı olanlar belirlenmeli ve denetim altında iyileştirilmeli, ömrünü tamamlamış olanlar ise kapatılmalıdır.” Şeklinde projelerin en başından işletilmesine kadar takip edilmesi gerektiğini vurguladı.