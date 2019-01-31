Nişasta bazlı şeker gıda sektöründe yaygın biçimde kullanılıyor.

Pastadan baklavaya, bisküviden çikolataya, reçelden gazlı içeceğe marketten aldığımız birçok ürünün içinde sağlık için ciddi tehdit oluşturan, obezitenin başlıca nedenlerinden biri olan, kanser hücrelerini tetikleyen bu şekerden var.

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Söz konusu şeker kullanım kotası geçen yıl yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmüştü.



Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla ise kota yüzde 5’ten yüzde 2.5’e indirildi.



Madem zararlı, madem obezitenin suçlusu, madem kanserojen etkiye sahip o halde neden tamamen yasaklanmıyor?

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Devlet kurumları karar verirken çeşitli sektörlerin beklentilerini değil halkın sağlığını ön planda tutması gerekir.

Ne yazık ki sigara ve naylon poşette olduğu gibi nişasta bazlı şekerde de radikal bir karar alınamadı, yani bu gerçekten çok zararlı ürünün kullanımı da tamamen yasaklanmak yerine bir ölçüde sınırlandırılmakla yetinildi.

Eskiden buna “idare-i maslahat” denirdi.

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Antalya’yı vuran hortumla isim benzerliği dışında bir alakam yoktur.

Üçüncü şahıslara önemle duyururum.

İmza: Bahçe hortumu