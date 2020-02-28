-İdlib’te Mehmetçiğimize yönelik hain saldırıları Suriye ordusu yapmış olabilir ama onların arkasında kesinlikle Rusya vardır.

-Bu durum karşısında ortaya çıkan gerçek şudur: Rusya artık güvenilmez bir ülke, Putin artık güvenilmez bir liderdir.

-Rusya ile ilişkilerimiz bundan böyle Stalin dönemindeki kadar soğuk ve gergin olacaktır.

-Ve bu soğukluk ve gerginliğin sonucu Rusya’dan aldığımız S 400 füzelerinin kullanımı da büyük ihtimalle rafa kalkacaktır.

-Rusya, Libya’da da bizim ittifak içinde olduğumuz meşru hükümeti değil onun karşısındaki Hafter güçlerini desteklemektedir. Yani, Libya’da da Rusya’nın oldu-bittilerine karşı son derece dikkatli olmamız gerekmektedir.

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-Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere kapıları sonuna kadar açmamız Avrupa Birliği ülkelerinde paniğe yol açacak, Suriye sorununun çözümü konusunda onları daha dinamik davranmaya sevk edecektir.

-Türkiye, NATO ile kesin bir yol ayrımına gelmiştir. Bu noktadan sonra NATO, Rusya ve Suriye karşısında bizi desteklemez, İdlib’te yalnız bırakırsa Türkiye’nin bu ittifakı masaya yatırması kaçınılmaz hale gelecektir.

-Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Esad rejimiyle diyalog kurulması gerektiğini sık sık dile getiriyorlardı. Söz konusu partiler bu söylemlerinden muhtemelen vazgeçmek zorunda kalacaklardır.

-İktidarın izlediği dış politikanın doğru olup olmadığı siyasetin temel tartışma konularından biri olacaktır.

-Tüm bu yaşananların önümüzdeki seçime yansıyacak siyasi sonuçlarının olması da kaçınılmazdır.