Madde bağımlısı oğlu evi ateşe verdi, baba kriz geçirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da madde bağımlısı M.D. (38), anne, babası ve erkek kardeşi evde olduğu sırada çarşafları tutuşturup evini ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken baba Semih Dural, sinir krizi geçirdi. Oğlunun geçen yıl da 5 araca zarar verdiğini söyleyen Dural, “Onun yüzünden her ay 5 bin lira taksit ödüyorum. Canıma tak etti” dedi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1’inci katında çıktı. İddiaya göre anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M.D. odasındaki elbise dolabını ve çarşafları ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanı fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Dumanla kaplanan apartmanın sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, evde çıkan yangını söndürmeye çalışırken baba Semih Dural, evini oğlu M.D’nin yaktığını söyledi. Emekli öğretmen olduğunu belirten baba Duran, “Geçen yıl da park halinde otomobillere zarar verdi. Onun yüzünden her ay 5 bin lira taksit ödüyorum. Artık canıma tak etti. Şimdi de evimi yaktı” dedi. Ardından da baba Semih Dural’ın yangınla ilgili konuşmasına küçük oğlu ve yakınları tepki gösterirken aralarında kısa süreli arbede yaşandı.

İTFAİYE KURTARDI

Çıkan yangında binada bulunanların itfaiye yardımıyla kurtuldukları belirtildi. Yangın sırasında evde olduğunu söyleyen Antalya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar, “Şansımız varmış. İtfaiye ve komşularımızın yardımıyla apartmandan çıktık” dedi. Yangın sonrası dumandan etkilendiğini söyleyen bir diğer apartman sakini Leyla Yorulmaz, “Dumandan ortalık gözükmüyordu. Her yer simsiyahtı. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken düştüm” diye konuştu.

Polis ekipleri, yangına neden olduğu ileri sürülen M.D.’yi bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI