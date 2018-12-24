Adıyaman’da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası sona erdi. U17 Yıldız Erkekler Epe müsabakalarında İzmir Ayberk Eskrim Spor Kulübü’nden Bora Özaltın altın, Mersin Eskrim Spor Kulübü’nden Ahmet Taha Uysal gümüş, Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü’nden Halis Ede Elibol ile Mersin Eskrim Spor Kulübü’nden Ahmet Özkoku bronz madalya kazandı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in elinden aldı.
Genç Erkekler Kılıç kategorisinde Ankara Anka Eskrim Spor Kulübünden Muhammed Furkan Kalender altın, Kastamonu Eskrim Spor Kulübünden Emirhan Çiftçi gümüş, Bursa Ferdi sporcusu Orhun Erke Simav ile Ankara Vişnelik Tenis Eskrim Spor Kulübünden Bilgehan Şahlan bronz madalya kazandı.
U17 Yıldız Kızlar Epe müsabakalarında İstanbul Ferdi sporcusu Mehtap Mira Akıncı altın, Antalya Ferdi sporcusu Yağmur Sönmüş gümüş, Kocaeli B.Ş. Belediye Kağıt Spor Kulübü sporcusu Duru Fazlıoğlu ile Konya Efsane Eskrim Spor Kulübünden Ilgın Betül Şeker bronz madalya kazandı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya verdi.
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