Madalya umudumuz Taha Akgül, final şansını kaybetti

Ercan ATA – ANKARA / DHA –

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin madalya umudu olan milli güreşci Taha Akgül, çeyrek finalde yenilerek final şansını yitirdi.

Serbest stil 125 kg ilk tur mücadelesinde Kanada’dan Amarveer Dhesi’yi 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Akgül, bu turda Amerika Birleşik Devletleri’nden Gable Dan Steveson’a 8-0 mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti. Milli sporcu, rakibinin finale yükselmesi durumunda repesaj müsabakasına çıkacak.

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(FOTOĞRAFLI)