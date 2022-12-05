MADALYA AVCILARINA YENİ SPOR MERKEZİ

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Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı’na müjde… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla işitme engelli güreşçiler, yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu.

Altındağ’da engelliler yine unutulmadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, işitme engelli güreşçiler, kendilerine ait, yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu. Sporcuların sevincine Başkan Asım Balcı da ortak oldu. Olimpiyatlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar elde eden Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı’nı her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, Battalgazi’de hayata geçirilen yeni spor merkezinin yeni şampiyonluklara öncülük edeceğini dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİLDİ

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Katıldıkları tüm müsabakalardan madalya ve kupalarla dönen Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, kendilerine ait antrenman salonlarında çalışmalara başladı. Battalgazi Mahallesi’nde, yepyeni bir antrenman salonuna kavuşan işitme engelli sporcular, neşe dolu anlar yaşadı. Sevinçlerini Başkan Asım Balcı ile paylaşan sporcular, şampiyonluk sözü verdi. Takım antrenörleri İlhan Çıtak ve Mesut Zehir ile birlikte, yeni antrenman salonunda çalışmalara başlayan güreşçiler, Başkan Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.

“İNANCIMIZ TAM…”

İşitme Engelliler Güreş Takımı’nın Altındağ Belediyesi’nin gururu olduğunu belirten Başkan Balcı, takımın işitme engelliler güreş takımları içerisinde en başarılısı olduğunu söyledi. Başkan Balcı “Takımımız Türkiye’deki takımlar içerisinde en başarılısı… Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım bizim takımımız. Altındağımızı bu zamana kadar pek çok müsabakada başarıyla temsil ettiler. Hepsine güveniyorum ve yeni antrenman salonunda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Bu tesisin hayata geçmesinde bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.