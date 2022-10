MACUNKÖY METRO İSTASYONU’NDA ‘PARK ET DEVAM ET’ DÖNEMİ BAŞLADI

- Reklam -

Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için başlattığı “Park Et Devam Et” uygulamasının ikincisini Macunköy Metro İstasyonu’nda hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini rahatlatacak çevre dostu ulaşım projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek için alternatif ulaşım projelerini hayata geçiren EGO Genel Müdürlüğünün 2021 yılında Milli Kütüphane İstasyonu’nda başlattığı “Park Et Devam Et” uygulamasının ikincisi de Macunköy Metro İstasyonu’nda devreye alındı.

TOPLU TAŞIMAYA TEŞVİK EDEN ÇEVRECİ VE GÜVENLİ BİR PROJE

Macunköy Park Et Devam Et Otoparkı’nın açılışına katılan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, göreve başladıkları günden itibaren çevreci, sağlıklı, ekonomik, konforlu ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım hizmeti sunmayı önemsediklerini belirtti. Alkaş, “Vatandaşlarımız, özel aracını kullanarak evinden konforlu bir şekilde metroya erişim sağlayıp akşama kadar da hiçbir ücret ödemeden, araçlarına hiçbir hasar gelmeden, güvenli bir şekilde aracının otoparkta kalacağından emin olursa toplu taşımayı kullanacaktır. Yani bu ‘Park Et Devam Et’ projesi de asıl amacımıza uygun, toplu taşımayı özendiren, çevreci bir projedir” dedi. Alkaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Park Et Devam Et, raylı sistem istasyonlarında veya yakınlarında bulunan otoparkları düzenleyerek, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızı ücretsiz olarak yararlandırdığımız bir uygulamadır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki ‘Park Et Devam Et’ projesi, kent merkezine gelen araç trafiğini azaltan, araç kullananları toplu taşımaya teşvik eden bir projedir. İlk uygulamayı Milli Kütüphane İstasyonu’nda gerçekleştirdik. 430 araçlık kapalı otoparkımızı, 12 Şubat 2021 tarihinde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İkincisi de bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Macunköy İstasyonu otoparkıdır. Otopark, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, kapasitesi 450 araçtan bin 100 araca çıkartılarak, yapımı tamamlanmış ve Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Teslim alınan otopark, Genel Müdürlüğümüzce de ‘Park Et Devam Et’ otoparkına dönüştürülerek nihayetinde bugün itibarıyla açılışa hazır hâle getirilmiştir.”

METRO KULLANANLAR OTOPARKTAN ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Şehir merkezine araç girişini azaltan ve trafiğin oluşmasını kaynaktan önleyen uygulamada vatandaşlar, araçlarını metro istasyonlarına yürüme mesafesinde olan otoparklara park edip çift yönlü gidiş-geliş toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih ettikleri durumda gün içinde hiçbir otopark ücreti ödemeden araçlarını otoparktan çıkarabilecekler. Araçlarını otoparka bırakıp toplu taşımayı kullanmayan vatandaşlara ise ücretli tarife sistemi uygulanacak.

Otoparka giriş gününden sonraki günlerde kalan araçlar ise kaldıkları gün ve saat süresi kadar ücret ödeyecek.

Park Et Devam Et sistemini yalnızca otopark olarak kullanacak yolculara uygulanacak ANKARAKART ücret tarifesi ise şöyle:

ZAMAN ÜCRET (Tam Bilet) 0-15 Dakika Ücretsiz 15 Dakika-1 Saat 2 Tam bilet 1-4 Saat 3 Tam bilet 4-8 Saat 4 Tam bilet 8 Saat-İşletme bitiş 5 Tam bilet Günlük 6 Tam bilet

Sürücüler araçlarını ‘Park Et Devam Et’ otoparklarına bırakarak hem toplu taşıma araçları ile gideceği yere en kısa sürede ulaşıyor hem de trafikte zaman harcamıyor ve gittikleri yerlerde otopark aramıyorlar. Vatandaşların yakıt masraflarından da önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı projede otopark sayısının 26’ya çıkarılması hedefleniyor.

Projede otopark yapılması planlanan 26 istasyon ise “Akköprü, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, Törekent, Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı/Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Söğütözü, Milli Kütüphane” olarak belirlendi.