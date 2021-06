Maçka Parkı’nda sosyal mesafesiz konser

Osman BAKIR-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ROCK müzik grubu Redd Maçka Parkı’nda konser verdi. Çok sayıda kişinin katıldığı konserde bazılarının sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir yılı aşkındır konserler yasaklanmıştı. Redd adlı rock müzik grubunun solisti Doğan Duru, sosyal medya hesabından Maçka Park’ında konser yapacaklarını duyurmuştu. Saat 19.00’da başlayan konsere İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık bir saat süren konserdekilerden bazılarının sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Grubun solisti Doğan Duru “Bugüne kadar niye buluşmadığımız konusunda bir sürü şey söyleyebilirim. Bizim sektör bu işi bilen bir sektör, havalarda ısındı, açık havada konser yapmamak için hiçbir neden yok. Bu konserler nizami şekilde yapılır. Hijyen maske ve her türlü önlemi alırlar. Bu işi halı sahadakilerden daha iyi biliyorlar. Bu konserlerin bir an önce olması lazım. Birçok arkadaşımızı hem bedenen, hem ruhen kaybettik. Bizim sektördeki ekonomiyi ancak biz düzeltiriz. Yardımlarla, desteklerle düzelecek bir şey değil. Hiçbir kampanya bu kadar çok insanı kapsayamaz, biz sahneleri istiyoruz. Zaten insanlar buradalar, parklardalar, sokaktalar. Havalar sıcak keyiflerine bakıyorlar. Biz de uzakta bir yerde müzik yaptık. Bunun hiçbir sakıncası olmadığını gördük. Bir an önce aşılar gelirse, bu işin daha hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum” dedi.

Konsere gelen Nevzat Coşkun “Uzun zaman sonra herkes özlemişti zaten, milletin de ihtiyacı var zaten buna. En ufak fırsatta da olanları görüyorsunuz. Zaten sevdiğim bir gruptu, kalabalığa da şaşırmadım açıkçası” dedi.

Ezgi Daryürek ise, “Açık havada bulaşma oranı zaten çok düşük olduğunu araştırmalar da söylüyor. O yüzden böyle şeylere herkesin çok ihtiyacı var. Çok güzel vakit geçirdik. Zaten Maçka Parkı insanların çok güzel sosyalleştiği bir yer haline gelmişti. Umarım daha fazla konser olur Maçka Parkı’nda” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -