Blu-ray diskleri okuyan lazerlerde kullanılan galyum nitrat, akıllı cihaz şarj teknolojilerinde silikon nedeniyle yaşanan darboğazı ortadan kaldırıyor.

Galyum nitrat materyalini şarj teknolojilerinde kullanan teknoloji üreticisi Anker, yeni Atom serisiyle çok daha küçük boyutlarda cihazlarla dizüstü bilgisayarları şarj edebiliyor.

Mobil cihazların şarj teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan silikon, hızla gelişen akıllı teknolojilerin yüksek enerji ihtiyacına etkin ve hızlı yanıt vermekte zorlanıyor. Pil ömrünün azalması, kolay hasar gören kablolar ve düşük şarj hızları, kullanıcıları gerçek mobil deneyimi yaşamaktan alıkoyuyor. Bilim insanlarının bu soruna getirdiği çözüm ise, bugüne kadar Blu-ray disklerini okuyan lazerlerde ve LED ekranlarda kullanılan galyum nitrat (GaN) bileşeni oldu.

ENERJİ KAYBINI YÜZDE 25 AZALTIYOR

Bugünkü şarj teknolojilerinde kullanılan silikona kıyasla çok daha yüksek bir enerji bant aralığına sahip olan galyum nitrat, böylelikle çok daha yüksek gerilimi taşıyıp, elektrik akımının çok daha hızlı ve verimli geçişine olanak tanıyor. Bu özellikleri sayesinde silikona kıyasla enerji verimliliği sağlayan GaN, aktarılan enerji kaybını da yüzde 25’e kadar azaltıyor.

GALYUM NİTRAT ŞİMDİ ŞARJ CİHAZLARINDA

Galyum nitrat materyalinin enerjiyi çok daha etkin kullanması sayesinde, standart şarj ünitelerinden çok daha küçük hacimlerde, daha yüksek enerji çıkışı sağlamak mümkün oluyor. Bu yüksek verimli materyali şarj teknolojilerine uyarlayan ilk üretici Anker oldu. Yakın dönemde New York’ta düzenlediği bir etkinlikte yeni Atom serisi şarj aygıtlarını tanıtan Anker, yenilikçi Power Delivery protokolüyle geliştirilen bu seride galyum nitrat bileşeninden faydalanıyor.

KİBRİT KUTUSU BOYUTUNDA, DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI ŞARJ EDİYOR

Yeni nesil materyaller sayesinde küçük boyutlarına rağmen USB-C portu üzerinden dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları şarj edebilen Atom serisi, üç farklı boyuttaki model ile farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. Dünyanın en küçük boyutlu USB-C şarj aygıtları arasında yer alan Atom PD1, 60 gram ağırlığına karşın 27W güç çıkışıyla akıllı telefon, tablet, Nintendo Switch ve MacBook gibi yüksek enerji ihtiyacına sahip elektronik aygıtları tam verimlilikle şarj edebiliyor.

Anker’in 60 Watt çıkışlı Atom PD2 modelinde iki USB-C portu bulunurken, 100W gücünde Atom PD4’ün üzerinde ise iki adet USB-C çıkışın yanı sıra, iki adet USB-A bağlantısı yer alıyor.

Anker Atom serisi şarj cihazları, Şubat 2019’da Türkiye’de Hepsiburada başta olmak üzere çevrimiçi ve perakende mağazalarda tüketicilerle buluşacak.

