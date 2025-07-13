Macaristan’ın en eski kütüphanesinde 100 binden fazla kitabın bulunduğu bölümün ‘ekmek böceklerinin’ istilasına uğradığı bildirildi.

Macaristan’ın en eski kütüphanesindeki 100 bin kitabın, ‘ekmek böceği’ istilası sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kütüphanenin bulunduğu bin yıllık Pannonhalma Manastırı’nın, ülkenin en eski öğrenme merkezlerinden biri olduğu ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunduğu kaydedildi.

Restorasyon projesinin başındaki Zsofia Edit Hajdu, “Bu, kütüphanenin pek çok bölgesinde tespit edilmiş ileri derece bir böcek istilası. Dolayısıyla, tüm koleksiyon enfekte kategorisinde ve tüm koleksiyona aynı anda müdahale edilmesi gerekiyor. Daha önce hiç bu derecede bir istila ile karşı karşılaşmamıştım” dedi.

Kütüphane Direktörü Ilona Asvanyi ise konuya ilişkin açıklamasında, kütüphanedeki en eski ve nadir bulunan kitapların ayrı bir yerde muhafaza edildiğini ve böceklerden etkilenmediğini söyledi. Asvanyi, koleksiyona gelebilecek herhangi bir hasarın kültürel, tarihi ve dini mirasa bir darbe olacağını da dile getirdi.

Böcekleri öldürmek için içinde kitapların olduğu sandıklar uzun ve oksijensiz plastik torbalara alınıyor. Altı hafta boyunca saf nitrojenli ortamda tutulacak olan kitapların içindeki böceklerin bu sürecin ardından öleceği tahmin ediliyor. Kitaplar, bu işlemden sonra yeniden yerine yerleştirilmeden önce hasar olup olmadığını görmek için tek tek incelenerek vakumlanacak. Zarar gören kitaplar ise restorasyon için ayrılacak.