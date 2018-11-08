Antalyaspor TeknikDirektörü Bülent Korkmaz, Akhisarspor karşısında zor maçoynayacaklarını belirterek, “Milli takım arasından önceoynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ama altını çizereksöylemek istiyorum maç çok zor geçecek” dedi.

SporToto Süper Lig’in 12’nci haftasında Antalyaspor Pazar günüsahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarınısürdüren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz,takımı hakkında değerlendirme toplantısıyaptı.



Gazetecilerle Atilla Konuk Tesisleri’nde biraraya gelen Bülent Korkmaz, geçen hafta Türkiye’nin en hızlıhücuma çıkan takımı Kasımpaşa’ya karşı zor bir maçıkazandıklarını belirtti. Ligde her maçın daha da zorlaştığınıvurgulayan Korkmaz, “Akhisar maçının zor geçeceğinidüşünüyorum. Bu maça özellikle zihinsel olarak çok iyihazırlanmamız gerektiğini oyuncularıma söyledim. Kendi evimizde,stadımızda, taraftarımız önünde oynayacağız ama maçaodaklanmayı çok iyi yaşamamız gerekir” diye konuştu.



Akhisarspor’un analizini yaptığınıanlatan Korkmaz, rakibinin Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşmalarındasavunmayı çok doğru yaptığına değindi. Akhisarspor karşısındaçok zor maç oynayacaklarını belirten Korkmaz, “Bizim deoyunun yönünü değiştirerek çabuk oynamamız gerekiyor.Savunmayı doğru yapan, mücadele eden takımla karşılaşacağız.Rakibimizden daha fazla koşmalı, mücadele etmeli, kazanma hissinidaha çok yaşamalıyız. Taraftarımızın da devreye girmesiylemaçın iyi geçeceğine inanıyoruz. Her şey istediğimiz gibiistikrarlı gidiyor. Bunu devam ettirmeliyiz. Milli takım arasındanönce oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ama altını çizereksöylemek istiyorum maç çok zor geçecek” dedi.



“TARAFTARINRAKİBE BASKISI OLMALI”

Charles’in sakatlığının devamettiğini belirten Bülent Korkmaz, Hakan Özmert’in dün antrenmandahafif sakatlık yaşadığını, bugün dinleneceğini yarın datakımla çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Akhisarspormaçında futbolcularının maça odaklanma ve konsantrasyonunun üstseviyede olması gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, “Fizikselolarak artık belli bir noktaya geldik. Oyun olarak gelişmeye devamediyoruz. Burada en önemli şey zihinsel hazırlık. Futbolda fizik,taktik olarak belli yere gelirsiniz ama en önemlisi zihinselhazırlıktır. Bunu Avrupa kupalarında oynayan takımların ligmaçına baktığında görebiliyorsunuz. Burada en önemli şeytaraftarın yoğun temposu ve rakibe baskısı olmalı” diyekonuştu.

“ÖYLE BÜYÜK HEDEFLERİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Liginilk haftalarında kulübün ekonomik yönden sıkıntılı günlergeçirdiğinde futbolcuların profesyonelce davranarak, iyi maçlaroynadığına değinen Korkmaz, takımın hedeflerini şöyleanlattı: “Biz duygularımızla oynayan oyuncu grubuna sahibiz.Bu da çok güzel bir şey. Öyle büyük hedefleri düşünmüyoruz.Bizim hedefimiz bu sene ligi doğru şekilde bitirmek. Üst taraflaraoynama gibi niyetimiz yok. Hedefimiz doğru, istikrarlı şekildegidebilmek ve ligi bitirmek. Ondan sonraki senelerde kulüp başkanıve yöneticilerin düşündükleri hedefe ulaşacağını inanıyorum.Çünkü alt yapıda potansiyel var.”

“BİZİM İÇİNBU SENE ÇOK ÖNEMLİ”

Kulüp başkanı ve yöneticilerinher zaman üst sıralara oynama hedefi olabileceğini aktaranKorkmaz, “Kulübün başına geliyorsanız bu hedeflerolacaktır. Bizim için bu sene çok önemli. Sezon başındanitibaren söylüyorum. Her hafta bunu dile getiriyorum. Bu sene zorsüreci geçtikten sonra da düşünüldüğü gibi olabilir.İstikrar her şeyin başı. Devamlı değişim istikrarı getirmez.Bunu kendim açısından değil kulüp açısından söylüyorum.Kimsenin kulübün üzerinde olamayacağını düşünüyorum. Kulüpher zaman için var olmaya devam edecek bir kurumdur. Bizler,oyuncular gelip geçicidir.”