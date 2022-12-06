Maç boyunca üstün oynayan Başkent ekibi şok bir yenilgi aldı DEMİR’E KASTAMONU DARBESİ!

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YALÇIN ERCAN-

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Ankara Demirspor evinde, Kastamonuspor’a baştan sona kadar üstün götündüğü maçta beklenmedik bir sonuçla 1-0 yenilerek çok önemli 3 puan yitirdi.

90 dakikanın genelinde baskılı ve oyuna hükmeden, sürekli pozisyon arayan Demirspor, rakibinin maç başından itibaren uyguladığı katı defans uygulamasını tüm çabalara rağmen bir türlü aşamadı. Kastamonuspor oyun planını 1 puan üzerine yaptığını, ortaya koyduğu çekingen ve fırsat kollayan oyun düzeni ile belli etmişti. Çünkü maç bitimine kadar, kazandığı golün dışında Demirspor sahasında pek görünmediği gibi doğru dürüst şut dahi atamadı ve savunmada kaldı. Mavi-lacivertliler ise rakibin bu kalabalık savunma duvarı karşısında hem göbekten hem kanatlardan geçit aradı. Ancak,yaptığı ataklarda bulduğu çok müsait pozisyonlarda da hücum elemanlarının beceriksizlği nedeniyle ya topu ezdiler ya da rakibe kaptırdılar. Son vuruşlarda kötüydüler. İlk yarısı golsüz kapanan karşılaşmanın ikinci yarısında, Kastamonuspor’un ender geliştirdiği cılız bir atakta kale önünde oluşan kargaşada Demirspor defansının adam paylaşımında ki bir anlık hatasını değerlendiren Metincan boş durumda oyunun tek golünü kaydetti. Demirspor golü yedikten sonra iyice kapanan rakibi baskıyla ablukaya aldı ama defans duvarına çarpıp ileri gidemedi. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

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İki takım arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmanın 2’sini Demirspor kazanırken, 1 maç berabere ve 1 maç da Kastamonuspor’un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Başkent ekibi önümüzdeki hafta yine sahasında Kırklarelispor’u konuk edecek.

STAT: TCDD Ankara Demirspor

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (), Barış Çiçeksoyu (), Mehmet Şengül ()

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan (), Alperen (), Abdullah (), Taner () [Hüseyin Eren (), dk 46], Yasin () [Serkan (), dk 69], Harun () [Oktay (), dk 69], Mervan (), Burhan () [Muhammet Haşim (), dk 69], Kadir (), Mert (), İrfan () [Ahmet (), dk 60]

GMG KASTAMONUSPOR: Eray (), Şaban (), Berkan () [Yasin (), dk 62], Metincan (), Erman (), Ramazan (), Ömer Faruk (), Abdülaziz () [Mustafa Alptekin (?), dk 84], İsmail (*) [Kemal Can (), dk 68], Ayhan () [Ramazan (), dk 62], Ergin ()

SARI KARTLAR: irfan, Kadir, Harun (Ankara Demirspor); Metincan (GMG Kastamonuspor)

GOL: Metincan (dk 66)