TV ekranlarında Hazine Bakanı konuşmakta her duyarlı vatandaş gibi bizlerde izlemeye başlıyoruz ailece , Sn Bakanın yüz ifadesini gördüğünüzde kendinizi İsveç’te falan zannedebilirsiniz öyle mutlu, öyle keyifli kendileri zaten her şey yerli yerinde !! ülkemiz uçuyor!! Batı bizi kıskanıyor ve biz inanılmaz bir atılımla buralara kadar getirdik ekonomiyi hatta ve hatta bizden borç istiyorlar diyor kendileri…



Sonra biran hayal aleminden dönüp bakıveriyorum gerçek dünyaya; dış borcun 431 milyar dolar olduğunu 145 milyar dolar hazine garantili taahhütün bulunduğunu, asgari ücretin sadece üç çeyrek altına tekabül ettiğini halkının işsizlikle fakirlikle borçla kutuplaştırmalarla ayrıştırılarak birbirine düşman ilan edildiğini eğitimden ,sağlığa tarımdan ,turizm sektörüne kadar batmış bir halde yaşama tutunmaya çalışan insanımın varlığını hatırlıyor ve haline üzülüyorum garip ülkemin !!!

Program devam ederken “ben ekonomiden pek anlamam ama diyerek başlayan ve o zaman neden ekonomiden anlayan bir programcının sunmadığı konusuna hala akıl sır erdiremediğim TV sunucusunun doların artışından endişelenmeli miyim sorusuna “dolar lamı maaş alıyorsun dolar borcun mu var “şeklindeki aynı garabetteki cevabı da duyunca ve sohbet çocukken yenilen Hindistan cevizli eti puf sohbetine dönüşünce artık her şeyi bir kenara bırakıyor ve öylece bakakalıyorum ekrana

Sanırım aynı soruyu Sn Bakan program sunucusuna sorsa aynı minvalde cevaplar alabilirdi!!!

Üzülerek şahit oluyoruz ki ne soruyu soranın ne de muhatabın halk zerre kadar umurunda değil!!

Ekonomi konusunda kimsenin ne en ufak bir üzüntüsü ne fikri ne derdi ne de çözümü yok!!!

“Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak “ diyerek yola çıkılmıştı 19 yıl önce o zamanlar teşkilat başkanlığı görevini de yürütmüş olduğum iktidar partisinde oysa yıllar gösterdi ki gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmadı olmayacak artık bu ülkede!! Çünkü o zamanlardaki ne samimiyet nede dava artık yok tek dava var şimdilerde oda koltuk davası!!!

Eskiden bir Devlet geleneği vardı örneğin devlet adamlarının saygınlığı hakimdi halkta ve devleti yönetenlere güvenilirdi ,devlet kurumlarına gidilirken kendine çeki düzen verilir sözde sohbette saygı ön planda tutulurdu şimdi bunların hiçbiri yok hepsi yerlerde zira!!!

Her şey birbirine karıştı ülkede artık ya da her şey bir şey haline dönüştü ; mesela bakanların esas görevleri kendilerine tevdi edilen görevleri yapmakken hepsi birden Hazine Bakanına destek olmak için yarışıverdiler birbirleriyle örneğin…

Oysa Sn Bakan hiçbir sorun görmediğini ülkenin uçuşa geçtiğini defaaten söylediği ve Ülkenin ekonomik durumundan gayet te mutlu olduğunu belirttiği halde nedendir bilinmez hepsi yine de ne olur ne olmaz diyerek Sn Bakanın yanında olduklarını deklare ettiler bir bir!!!

Vardır bir bildikleri diyerek yine izledik okuduk dinledik …

Alüminyum sektörü de dahil 25 yıldır bu Ülkede ticaret yapan bir vatandaş olarak Sn Bakanın sorusunu bende kendime sorayım istedim ve dolarla maaş almadığım halde dolar borcumda olmadığı halde neden doların artışını dert edindiğim konusuna nihayet bir açıklama getirdim ; Dünya Metal Borsası üzerinden doğrudan fiyatlandırılan bir ürünün ticaretini yapmaktayım ve bu hammadde ağır sanayiiden tutun da küçük sanayiye, inşaattan tekstile kadar geniş bir kullanım alanına sahip ve Sn Bakan hala dolardan size ne demekte!!!

Hakeza kullandığımız elektronik eşyalardan telefonlardan bilgisayarlardan TV ekranlarından tutun da gübreden tohuma elektrikten doğalgaza ilaçlardan kağıdın hammaddesine kadar ve daha pek çok alan dolarla dönüyorken nasıl olurda bir bakan bana dolar kuru seni neden ilgilendirsin ki diyebiliyor inanın aklım almadı almayacak ta ..

Halk güvenmiyor artık size bu masallara inanan kalmadı Sn Bakan!

Biz maaş hariç her şeyi dolarla alıyoruz ki maaşımız dolar üzerinden olsaydı zaten eleştirmezdik buda ayrı bir handikap!!!

Değil Ayasofya’nın önünde Kabe’den naklen yayınla da destekleseniz artık gemi su almıştır kıç tarafı yukarda ama uçmuyor aksine hep birlikte batıyoruz

Bu böyle biline !!!