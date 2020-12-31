Maaş adaleti…

Asgari ücret iki bin sekiz yüz yirmibeş lira oldu.Çalışan memnun değil.Her şey ateş pahası.Ya bin lira maaş alan emekliler ne yapsın?



Sarayda oturanlar anlamaz bunu.

Yedi milyon kişi asgari ücretin altında maaş alıyor.

En ucuz ev kirası bin lira.

Geriye kalıyor bin sekiz yüz yirmibeş lira.

Bozdur bozdur harca

Karnını mı doyursun?

Çocuk mu okutsun?

Demek ki açlık sınırında yaşayanlar çok ülkede..

Dolandırıcılık,rüşvet,irtikap ve hırsızlık olaylarında artış var.

Ceza evleri dolup taşıyor.

Sen istediğin kadar kılıfına uydurulmuş aflar çıkar.

Cezaevleri yine doluyor.



Yedi milyon kişiye iki bin sekiz yüz yirmi beş lira ile maaş veriyorsun.

Öte yandan ballı maaş alanların sayısı artıyor.

Yandaş olmak lazım değil mi?

Size milyonlarca asgari ücret alan oy vermişti.

Unutun o oyları.

Müteahhitlere verlen hastanelerin reklamını yapıyorsun?

Hem de paralar bizden.

Çalışanın hakkını verin.

Adalet istiyorlar.

Çalışma adaleti…

Ücret adaleti.

Haydi bu işte bir reform yapın.

Size teşekkür edelim.