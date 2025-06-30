Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargıya taşındı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün (30 Haziran) görülen duruşmada, CHP’den ihraç edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında olduğu bazı delegeler ve eski üyeler, kurultayın “mutlak butlan”la iptalini talep etti.

Duruşma saat 10.00’da başladı. Lütfü Savaş’ın avukatı, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in görevden el çektirilmesi gerektiğini savunarak, CHP yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesini istedi.

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