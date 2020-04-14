Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 10 sularında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile baskın sokağa çıkma yasağı açıklandığında halk marketlere, fırınlara koşmuştu, bu vaveyla esnasında televizyonlara yansıyan görüntülerde bir sürü insanın hınca hınç doldurduğu bir markette soluk benizli, zayıf, sakalları hafifçe uzamış bir adamcağızın elinde bir paketçik Luppo ile kasa kuyruğunda beklerken ki görüntüleri ekranlara yansımıştı…

Açıkçası tuhaf bir görüntüydü, kimin aklına bu kargaşada markete koşup bir paket Luppo almak gelirdi ki? Sosyal medya trolleri adamcağızı hemen linç ettiler, sarakaya alıp dalga geçmeye başladılar, bazı densizler önünü arkasını düşünmeden adamcağıza kızdılar, saydılar sövdüler.

Fakat sonradan elinde Luppo ile fotoğrafı gündem olan vatandaşımızla ilgili twitter’de aşağıdaki cümleler paylaşıldı aynen aktarıyorum:

Herkese selamlar..

Şu sokağa çıkma haberi gelince markete gidip Luppo alan ve herkesin kızdığı ya da dalga geçtiği kişi benim kapı komşum. Bu olay hakkında birkaç şey söylemek istiyorum

Marketten Luppo alan ve tüm Türkiye’nin dalga geçtiği kişi bu corona virüs olayları daha başlamadan birkaç ay önce işten çıkartıldı ve ne yazık ki maddi durumu pek iyi değil. Yani öyle evine günlerce yetecek kadar erzak alacak durumu yok.

10 Nisan Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapımı çaldı “abi zor durumdayım varsa şu kadar borç verebilir misin, markete gidip bir şeyler alacağım” dedi. İstediği para da gerçekten çok ufak bir para.

Bu Luppo olayı ve fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca kendisiyle konuştum. Kendisinin bana söylediklerini aynen yazıyorum;

“Abi markete gittim ana baba günü. Önce makarna ya da pirinç almak istedim, kalmamıştı. Sonra ekmek almak istedim, o da yoktu. O izdiham içinde o marketten çıkıp başka markete gidemezdim. Aç kalırım korkusuyla önüme çıkan ilk yiyeceği aldım.

Herkes sanıyor ki ben sadece Luppo almak için evden çıktım ve virüs kapma riskini alarak o kadar insanın arasına girdim. Zaten evden apar topar çıktığım için ne maske ne eldiven vardı. Sadece anlık dürtü ile aç kalmaktan korktum” dedi.

Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi fırınların açık olacağı filan en son açıklandı. Yani bu komşum markete giderken fırınların açık olacağını, ekmek dağıtımı olacağını bilmiyordu. Kendisini de uzun süredir tanırım. Çok nazik ve naif bir insan kendisi.

Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Herkesin maddi durumu günlerce, haftalarca yetecek kadar erzak almaya yetmeyebilir. İnsanı tek bir fotoğraf karesi ile küçümsemek, ona kızmak ne kadar doğru?

Adam sadece aç kalmaktan korkmuş ve parasının yeteceği makarna, ekmek, pirinç bulamayınca önüne çıkan ilk şeyi aldı, hepsi bu. Ama günlerdir sosyal medyadan herkes kızdı ve dalga geçti kendisiyle. O yüzden bunları yazmak istedim. Herkese sevgiler saygılar..

Luppo olayının insanın içini burkan, vicdanını sızlatan arka planı da böylelikle aydınlanmış oldu.

Aç kalmaktan korkarak markete koşan elindeki kısıtlı imkanlar ile açlığa tedbir almak isteyen bir insanı, sıcacık evinde, karnı tok, sırtı pek, televizyon başında oturup yargısız infaza tabi tutanların vicdanı bu açıklama ile sızlamış mıdır, bir nebze de olsa utanmışlar mıdır bilmiyorum….

Rahmetli anneannem pek tasarruflu bir kadındı, biz çocuk aklı ile ziyankarlık yaptıkça “biz savaş gördük Allah kimseyi açlık ile sınamasın” derdi…

Uzun zamandır içinde yaşadığımız bol bulamaç tüketim kültürü bize insanlığın kadim düşmanı kıtlığı, aç kalmanın, açlıkla sınanmanın nasıl bir şey olduğunu unutturdu, obezite yaratan tokluğumuz, açlık riskini ve açın halini unutturdu…

Biz iktisatçılar, belki de mesleki bir deformasyon ile ekonomik olayları arsa, borsa, altın döviz üzerinden değerlendirmeyi olayları duygulardan ari istatistiki sayılar olarak değerlendirmeyi pek severiz. Ekonomik faaliyetlerin esas itibari ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak, açı doyurmak, evsizi barındırmak, hastayı sağaltmak amacı ile yapılması gerektiğini unuturuz.

Oysa hepimiz insanız, birinci amacımız aç, açık, hasta insan bırakmamak olmalı ve biz ekonomistler de yöneticilere bu amaç doğrultusunda rehberlik etmeli, daha çok insanı nasıl daha iyi doyururuz, daha iyi barındırırız ve daha iyi sağaltırız diye yol göstermeliyiz.

Ekonomi bilimi eldeki kaynakların en adil ve toplumsal faydayı en yüksek ölçekte gerçekleştirecek şekilde dağıtılmasını sağlamaya hizmet etmelidir.

Sosyal bir devlette kimse yok yoksun, aç biilaç kalmamalıdır bu Luppo olayı da bize ekonominin insani yönünü hatırlatan büyük bir ders olsun….