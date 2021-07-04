Lunapark işletmecisi ayağından tabancayla vuruldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, lunapark işletmecisi U.K. (52), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ayağında vuruldu. Lunaparktaki çocukların gözü önünde meydana gelen olay sonrası şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Sarıana Mahallesi’nde bulunan lunapark içinde meydana geldi. Çok sayıda vatandaşın çocukları ile eğlendiği lunaparkta kasada duran işletmeci U.K.’nın yanına gelen bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile sağ ayağına 3 el ateş edip, koşarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar çocuklarını alarak lunaparktan çığlıklar eşliğinde kaçmaya başladı. İhbarla gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. U.K., Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki merminin sağ ayağını sıyırdığı ve bir merminin girip çıktığı U.K.’nın ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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