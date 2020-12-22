Lüleburgaz’da otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobille kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Lüleburgaz- Eskitaşlı köyü yolunda meydana geldi. Ceyhun Tangül yönetimindeki 39 TA 555 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sadullah Çelik’in kullandığı kapalı kasa minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yoldan çıkıp, elektrik direğine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü esnaf Tangül ile yanındaki Serkan Sevinç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı minibüs sürücüsü Sadullah Çelik, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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