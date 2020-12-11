Lüleburgaz’da, 1 ton sahte içki ele geçirildi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada, piyasa sürülmek istenen 1 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz’daki evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Adreste yapılan aramada 900 litre şarap, 100 litre rakı, 1 ruhsatsız tabanca, 130 mermi, 1 av tüfeği, damıtma düzeneği ve bidonlar ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 1 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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