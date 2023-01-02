Lula: Kabus sona erdi

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BREZİLYA, (DHA)- Brezilya’da Ekim ayında düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri sonucu rakibi Jair Bolsonaro’yu mağlup eden Luiz Inacio Lula da Silva, düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı. Lula, törende yaptığı konuşmada, “Gölgeler, belirsizlikler ve ızdırap dönemi geçirdik. Ama bu kabus sona erdi” dedi.

Yemin töreninde konuşan Lula, sadece kendisine oy verenlere değil, 215 milyon Brezilyalıya hizmet edeceğini belirtti. Lula, “Brezilya halkı, demokratik bir rejimde yaşamayı reddeden küçük, radikalleşmiş bir azınlığın şiddetini reddediyor. Artık nefret, yalan haber, silah ve bomba yok. İnsanımız çalışmak, okumak, ailesine bakmak ve mutlu olmak için huzur istiyor. Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en ciddi suçtur. Geleceğimizi bugünden inşa etmek istiyorsak, herkes için tam gelişmiş bir ülkede yaşamak istiyorsak bu kadar eşitsizliğe yer olamaz” dedi.

“BU KABUS SONA ERDİ”

Lula, 700 bin Brezilyalının Covid-19’dan hayatını kaybettiğini, 125 milyon kişinin gıda güvenliği sorunu yaşadığını, 33 milyonun ise açlık sınırında olduğunu vurgulayarak, “Bunlar sadece birkaç rakam. Bunlar aslında sadece sayılar, istatistikler, göstergeler değil bunlar insan. Erkekler, kadınlar ve çocuklar, 30 Ekim 2022’de nihayet halk tarafından mağlup edilen kötü bir yönetimin kurbanları” dedi.

Lula, söz konusu değişime ilişkin “Kabus sona erdi” diyerek, “Son yıllarda şüphesiz tarihimizin en kötü dönemlerinden birini yaşadık. Gölgeler, belirsizlikler ve bir ızdırap dönemi. Ancak bu kabus, ülkenin yeniden demokratikleşmesinden bu yana yapılan en önemli seçimde, egemenlik oyu ile sona erdi” diye konuştu.



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