Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)- BURSA’da yoğun trafikte lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Mudanya- Bursa yolunda meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü, önündeki aracı geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, olayı anı kameralara anbean yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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