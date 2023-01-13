Lüks otomobil önce hafif ticari araca çarptı ardından da bariyerlere kazada bir kişi hayatını kaybetti 

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Ertan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)- Ataşehir’de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 04.00 sıralarında Kozyatağı Mevkii, Edirne istikameti, Sahrayıcedit-Erenköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre aşırı süratli olduğu iddia edilen Berk Şahin’in kullandığı 10 BAT 91 plakalı lüks otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halindeki Sinan Altınzencir’in kullandığı 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Berk Şahin otomobilin içinde sıkıştı.

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BERK ŞAHİN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Berk Şahin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hemen ambulansa alınan Şahin, Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Altınzencir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Ekibi’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu. Sağlık ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından önce yan yoldan kontrollü olarak açılan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Sürücünün ambulansa alınışı

-Çekicinin olay yerine gelişi

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Otomobilin çekiciye alınması

-Duran trafik

-Trafiğin açılması

-Genel ve detay görüntüler

