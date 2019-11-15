Lucescu’nun şansızlığı, Güneş’in şansı

A Milli Takımımız, İzlanda’dan bir puan alıp Euro 2020’ye katılmaya hak kazandı.
Elbette önemli bir başarı bu.
Ama, şunu da unutmamak gerekiyor:
Geçtiğimiz Şubat ayında başarısız bulunarak sözleşmesi feshedilen Mircea Lucescu’nun kazanılan başarıda çok büyük payı var.
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Şöyle ki:
2017’nin Ağustos ayında Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilen Lucescu, yaşlı ve sorunlu futbolculardan oluşan takımı gençleştirmeye çalıştı, yepyeni bir takım oluşturdu.
Lucescu’nun kurduğu milli takımda Perşembe günü İzlanda karşısına çıkan şu oyuncularımız vardı:
Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ömer Bayram.
Adı geçen oyuncular gençti ve tecrübesizdi. Bu yüzden başlangıçta istenileni veremediler, Lucescu yönetiminde çıktıkları 17 maçta sadece 4 galibiyet alabildiler.
O takım zamanla tecrübe kazandı ve Lucescu’dan sonra Milli Takım Teknik Direktörlüğüne gelen Şenol Güneş döneminde Euro 2020’ye katılma hakkını elde etti.
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Ortada çarpıcı bir durum var:
İşine son verilen Lucescu, zafere koşan takımın yaratıcısıydı.
Bugün başarısından dolayı kutlanan Şenol Güneş ise bir çeşit hazıra kondu.
Birinin şansızlığı diğerinin şansı oldu yani.
Eminim, 74 yaşındaki Lucescu evinde Türkiye-İzlanda maçını izlemiş ve buruk bir sevinç yaşamıştır.