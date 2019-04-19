Lübnanlı ünlü kemancı performansı ile alkış aldı

Mersin’de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 18’inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Lübnanlı kemancı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran’ın performansı, sanatseverlerden alkış aldı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile yaklaşık bin kişi katıldı.



Kanun Namına Project kapsamında, Arabia, Tocota, Masum Aşk, Mayas, Arap Halk Şarkıları, Türk-Macar Dansları, Nostalgia, Arafha Beya, Enta Omri, Azize, Güneş Dansı, A Have Brake Down, Balasi, Hicazkar Çeşitleme-Oyun Havası, Hava Naguhila-Kasap Havası eserlerini, Ahmet Baran ve Hanine el Alam ile birlikte perküsyoncu Burak Çakır, davulcu Murat Söğüt, klavyeci Eray İnal, tubacı Onur Tuyan, tromboncu Ziya Arman, trompetçi Ezgi Arman, viyolonselci Serçin Yatkın, kemancı Müge Kıyıcı, viyolacı Muzaffer Yoluk, seslendirdi. Konsere 6 dansçı da eşlik ederek koreografileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Sanatçılar, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.