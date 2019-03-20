Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG’li araçların AVM’lerin kapalı otoparklarına ve sitelerin kapalı garajlarına girmesini sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bana kalırsa böyle bir düzenleme yapılması kesinlikle doğru olmaz.

İnternette kısa bir araştırma yapınca LPG’li araçların ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin binlerce haberle karşılaştım.

Bunlardan bazılarının başlıkları şöyle:

-Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı…

-Kırmızı ışıkta bekleyen LPG’li araç alev alev yandı…

-İçinde çakmak çakılan LPG’li araç bomba gibi patladı…

-LPG’li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı…

-Park halindeki LPG’li otomobil bir anda yanmaya başladı…

-LPG’li araç alevlere teslim oldu…

-Yine LPG’li araç yangını…

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“Efendim, gerekli önlemler alınır” sözünü ciddiye almak mümkün değildir.

Mahalle aralarındaki derme-çatma tamirhanelerde LPG’li yapılan araçların güvenli olmadığını bugüne kadar sayısız olayda gördük.

Açık mekanlarda seyretmesi ve park etmesi bile tehlikeli olan bu araçları kapalı otopark ve garajlara sokmak facialara davetiye çıkarmaktan başka anlam ifade etmez.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un düşündüğü düzenlemeyi hayata geçirmeden önce bir kez daha değerlendirmesi, uzmanların görüşlerine başvurması gerekir.