Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yılı Sergisi Pembe Köşk’te açıldı

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Küratörlüğünü Prof. Dr. Temuçin Ertan’ın yaptığı sergide, Lozan Antlaşması metninin tıpkı basımı, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü’nün Lozan’dan ailelerine yazdıkları mektuplar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki önemli yazışmalar ile İsmet ve Mevhibe İnönü’nün Lozan ziyaretinde kullandıkları kişisel eşyalara yer verildi.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, serginin açılışında, Lozan Konferansı’nın 1922’de başladığını ve 1923’te tamamlandığını anımsatarak, Konferansın başlangıç tarihini dikkate alarak Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutlamaya başladıklarını söyledi.

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Pembe Köşk’te sergiler düzenlediklerini belirten Toker, Lozan Antlaşması’nın başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yıl ki serginin temasının Lozan Antlaşması olduğunu kaydetti.

Sergide, annesi Mevhibe İnönü’nün o döneme ait titizlikle muhafaza ettiği belge, fotoğraf ve eşyalara yer verdiklerini vurgulayan Toker, şöyle konuştu:

“Bu sergide, babamın Lozan’da yaşadıklarını asıl belgeleriyle paylaşmak istedik. Orada bulunanların kartvizitleri, davetlerde yedikleri yemeklerin menüleri ve diğer belgeler de var. Annem, Konferansın ikinci açılışına gidiyor, İzmir’deki annesi ve kayınvalidesine mektuplar yazıyor. O zaman annem, 26 yaşında ilk defa yurt dışına çıkan genç bir kız, orada gördüklerini içtenlikle anlatıyor.”