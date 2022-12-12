Lösemiden yaşamını yitiren savcı için tören

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN’da bir süredir tedavi gördüğü lösemiden hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Mustafa Hakan Kaya (55) için tören düzenlendi.

Van Adliye Sarayı önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, adliye çalışanları ve Kaya’nın annesi ile babası katıldı. Saygı duruşunun ardından Kaya’nın özgeçmişi okundu.

‘VEFATI, TEŞKİLATIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIPTIR’

Törende konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, acılarının büyük olduğunu belirterek, “Cumhuriyet savcımız, ağabeyimiz, değerli hukukçu Mustafa Hakan Kaya’yı amansız bir hastalık neticesinde kaybettik. Kendisi son derece çalışkan ve titiz bir Cumhuriyet savcısıydı. Hastalığı, yaptığı işi imkânsız kılıncaya kadar işini titizlikle yaptı. Vefatı teşkilatımız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

Yapılan duaların ardından Kaya’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasınca cenaze aracına taşınarak memleketi Ankara’ya uğurlandı.

BAKAN BOZDAĞ’DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bakan Bozdağ paylaşımında, “Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Van Cumhuriyet Savcısı Mustafa Hakan Kaya’ya Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makamı ali olsun inşallah” dedi.

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