Londra’nın tasarım üssüne Vitra’dan çıkarma

- Reklam -

Yalın Onat ERGÖR/LONDRA, (DHA) – LONDRA’DA yaratıcı endüstrilerin merkezi olarak bilinen Clerkenwell bölgesinde bulunan Eczacıbaşı VitrA London Showroom’u için tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtımda konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “VitrA’nın şu anda içinde bulunduğumuz showroomu, tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu temsil etmesi yönünden gurur duyduğumuz bir yatırım. Bu yatırımın, yapı ürünleri iş kolumuzun bugün itibari ile ulaştığı 850 milyon Euro’yu aşkın ciroya da çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dünya pazarlarında satılan ürünlerin artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Ürünü üretenler değil, tasarlayanlar katma değerin aslan payını alıyor. Biz de tasarım yetkinliğimizi geliştirmek için atılımlar yapıyoruz” dedi.

İngiltere’de 30 yıldır faaliyet gösteren VitrA, Londra’da yaratıcı endüstrilerin merkezi olarak bilinen Clerkenwell’de Mayıs 2021’de showroom açtı. Pandemi nedeniyle geciken showroom’un tanıtım toplantısı ise 18 Kasım’da gerçekleşti. Londra’da düzenlenen tanıtıma Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, İngiliz tasarımcı Tom Dixon’ın yanı sıra basın mensupları katıldı.

- Reklam -

Showroomda Tom Dixon’ın Liquid serisinin de aralarında bulunduğu, markanın Ross Lovegrove, Sebastian Conran, Terri Pecora, Claudio Bellini, Arik Levy gibi dünyaca ünlü tasarımcılarla yapılan iş birliği ile geliştirilen banyo koleksiyonları da sergileniyor. VitrA London’un giriş katı, mimar ve tasarımcılar için bir sosyalleşme mekanı olarak da hizmet veriyor. Ziyaretçiler ayrıca, sanal gerçeklik uygulamalarıyla hayal ettikleri banyoları 4 boyutlu görselleştirerek içinde dolaşabiliyor. Ayrıca showroom Londra Tasarım Ödülleri kapsamında, iç mekan tasarımı kategorisinde perakende alanında altın ödül ve The Designer Award kapsamında banyolar için yılın en iyi sergileme alanı ödülü de aldı. 2 kat ile hizmet veren showroom 520 metrekareden oluşuyor.

“DÜNYA PAZARINDA ARTIK ÜRÜNÜN NEREDE TASARLANDIĞI SORULUYOR”

VitrA London’ın tanıtım toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Tam 80 yıldır çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir gelecek için çalışan Eczacıbaşı topluluğunda, yapı ürünleri iş kolumuzun bugün geldiği noktayı dünya çapında bir başarı öyküsü olarak görüyorum. Bu başarıda da VitrA’nın çok özel ve önemli bir rolü var. VitrA’nın şu anda içinde bulunduğumuz showroomu ise tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu temsil etmesi yönünden gurur duyduğumuz bir yatırım. Bu yatırımın, yapı ürünleri iş kolumuzun bugün itibari ile ulaştığı 850 milyon Euro’yu aşkın ciroya da çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dünya pazarlarında satılan ürünlerin artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Ürünü üretenler değil, tasarlayanlar katma değerin aslan payını alıyor. Biz de tasarım yetkinliğimizi geliştirmek için atılımlar yapıyoruz. Tom Dixon da bunun en iyi örneklerinden biri” diye konuştu.

“2023 YILINDA DA YATIRIMLARA TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’de lider oyuncu olmayı, uluslararası pazarlarda büyüyerek bölgesel bir oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini belirten Bülent Eczacıbaşı, “Bu strateji doğrultusunda organik büyüme ve kapasite artırma odaklı yatırımları sürdürürken, satın alma fırsatlarını da değerlendiriyoruz. 2022 yılını organik ve inorganik yatırımlar için 500 milyon Euro tutarında harcamayla kapatacağız. 2023 yılında da yatırımlara tüm hızıyla devam edeceğiz, önümüzdeki üç yılda 800 milyon Euro’nun üzerinde yatırım planlıyoruz, 2022 itibariyle topluluk gelirlerinin yüzde 60’ı ihracattan ve yurt dışındaki bağlı ortaklıklardan elde ediliyor” şeklinde konuştu.

“BOZÜYÜK’TE OKUMA YAZMA VE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “VitrA London, ulusal ve uluslararası müşterilerimizle yoğun ve etkili bir etkileşim kurmamızı sağladı. Dünya çapında daha fazla büyümemizin ardındaki itici gücü oluşturacak. Devam eden ve yakında başlayacak 190 milyon avroluk üretim yatırımımız var. Enerji, herkes gibi bizim de önemli bir gündem maddemiz. Enerjiye daha yakın olacağımız yerlerde yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Güneş enerjisine yaptığımız yatırımla, enerji ihtiyacımızın yüzde 35 kadarını kendi çatılarımızdan sağlayacağız. Gerisini de yeşil enerji satın alarak temin edeceğiz. İnşaatı devam eden yeni seramik sağlık gereçleri tesisimizde kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak kadın-erkek oranını eşitleyeceğiz. Bunun için Bozüyük’te okuma yazma ve istihdam seferberliği başlattık. Pandeminin ilk döneminde önemli bir dijital dönüşüm yatırımı yaptık. Yeni koleksiyonlarla ürün yelpazemizi zenginleştiriyoruz. En yeni koleksiyonumuz olan Liquid’e de bugün burada bizimle birlikte olan, cesur tasarımların yaratıcısı, İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon ile birlikte imza attık” dedi.

“ULAŞTIĞIMIZ CİRO BİR ÜST LİGE ÇIKMAMIZI SAĞLAYACAK”

“Organizasyonumuzu büyüyen uluslararası operasyonlarımız doğrultusunda güncelliyoruz, güçlendiriyoruz” diyen Özgen Özkan, “Bizim için giderek daha önemli bir pazara dönüşen İngiltere’nin yeni ülke direktörü Steve Breen oldu. Yereli bilen, uluslararası tecrübesi olan yöneticilerle gücümüze güç katıyoruz. 2022 yılını 510 milyon avro civarı bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. 2020-2022 döneminde yüzde 55 büyüme gerçekleştirdik. Ulaştığımız ciro bizim için önemli, çünkü dünya seramik sağlık gereçleri üreticileri arasında bir üst lige çıkmamızı sağlayacak. 2023’te de en az yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. İkinci büyük sıçramanın ise 2025’te olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRÜMÜZÜN İHRACAT ŞAMPİYONUYUZ”

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan ise, “Uluslararası satışlarımızın cirodaki payı yüzde 80’i aştı. 2022 yılını 350 milyon Euro seviyesinde bir ciro ile kapatmaya hazırlanıyoruz. VitrA, Villeroy & Boch ve Engers markalı karolarımızla, Türkiye’de üst segmentte lideriz ve sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan kuruluşu olarak, yalnızca 2021’de ülkemizden Avrupa’ya gerçekleştirilen karo ihracatının metrekare bazında yüzde 25’ini VitrA Karo olarak biz gerçekleştirdik. Türkiye’den sonra ana stratejik pazarımız olan Almanya’nın en büyük ikinci karo tedarikçisi konumundayız. Son iki yılda yaptığımız yeni tesis ve modernizasyon yatırımları sonucunda, yurt dışı ile birlikte yaklaşık 28 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesine ulaştık. İhracat odaklı yeni tesisimizle özellikle Avrupa pazarındaki sürdürülebilir büyümemizi hızlandırmayı, yıllık ilave 30 milyon Euro ihracat yapmayı ve Türkiye’de üst segmentteki pazar payımızı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.