Londra’da şiddetli yağış sonrası istasyonlar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "İstanbul Depremi’nin bir gün olacağını biliyoruz ama dünkü depreme öncü demek doğru değil. Hesaplamalara göre İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60" dedi.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "İstanbul Depremi’nin bir gün olacağını biliyoruz ama dünkü depreme öncü demek doğru değil. Hesaplamalara göre İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60" dedi.
Türkiye, mantığın ve makulün
yittiği bir anormal dönem yaşadığı için bazı hukuksuzlukları,
garabetleri fark etmiyoruz dahi. Neredeyse tüm değerlerimiz yitiği,
yitmeyenler de aşındığı için anormallikleri...
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "İstanbul Depremi’nin bir gün olacağını biliyoruz ama dünkü depreme öncü demek doğru değil. Hesaplamalara göre İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60" dedi.