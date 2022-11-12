Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na tek temsilci olarak Gölbaşı Belediyesi katıldı.

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Gölbaşı Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, fuarın üçüncü gününde İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın’a iade-i ziyarette bulundu.

Fuarı ziyaret eden Büyükelçi Yalçın, fuarda dikkatini çeken standlardan birinin de Gölbaşı Belediyesi standı olduğunu, Gölbaşı’nın özellikle gölleri, Tulumtaş Mağarası ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bilardo tesisi gibi yapıların ilgisini çektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Aynı zamanda Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in bu tür girişimlerle Gölbaşı’nı dünya turizmine kazandırmak için gösterdiği çabayı fark ettiğini ve bundan gurur duyduğunu ifade ettiği aktarıldı. Büyükelçi Yalçın, Gölbaşı’ndaki doğal güzellikler ve yapılan tesisler gibi yapıların turizm fuarlarında oldukça ilgi çektiğini, bütün turizm acentalarının bunlara ilgi göstereceğini ifade etti. Bu tarz çalışmaların böyle büyük fuar organizasyonlarında tanıtılmasının da önemini vurgulayan Büyükelçi Yalçın, gelen heyeti tebrik ederek tekrar görüşmek üzere uğurladı.

Ziyaret sırasında Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın’a hatıra niteliğinde hediye takdim ederek fotoğraf çektirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, “Gölbaşı’mızın Turizm Kenti olması için yaptığımız çalışmaların bugün İngiltere’nin başkenti Londra stantımızda tanıtımını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Büyükelçimize ziyaretimiz sırasında; kendisinin ilçemiz hakkındaki görüşleri ziyadesiyle bizleri memnun etmiş ve onurlandırmıştır. Büyükelçimizin bundan sonraki bu tür uluslararası organizasyonlarda Gölbaşı’nı görmek istediğini ifade etmesi bizim çalışma şevkimizi artırmış ve bu yönde daha fazla girişimde bulunmamızın önünü açmıştır.

Her zaman söylediğimiz gibi Gölbaşı bir aşktır ve bu aşk sınırları aşmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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