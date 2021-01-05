Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Arife Defne ARSLAN – Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) – SİVAS’ta, hemzemin geçitte lokomotif ile otomobile çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi’ndeki Türesaş Fabrikası girişindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Taşlıdere istikametinden Sivas Tren Garı’na doğru giden lokomotif, hemzemin geçitte Semanur Delice yönetimindeki 58 ACG 853 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Delice kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar oluştu.
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