Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması biletlere olan ilgiyi artırdı. Sisal Şans bünyesinde bulunan Milli...