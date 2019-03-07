Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ikinci kez üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşadı. Ertürk, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Ertürk, diplomasını Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın elinden aldı.

2004 yerel seçimlerinde “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” unvanını da alarak 34 yaşında belediye başkanı seçilen ve 3 dönem üst üste aynı görevi sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ikinci kez mezuniyet heyecanı yaşadı. Başkan Ertürk, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Başkan Ertürk mezuniyet diplomasını Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın elinden aldı. Ertürk’ü bu mutlu gününde, aynı üniversite ve bölümden iki yıl önce mezun olan kızı Vildan Ertürk de yalnız bırakmadı.