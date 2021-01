Lokanta sahibini, haraç vermeyince bıçakladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Bornova ilçesinde restoranı bulunan Erol Güvenç (51) kendisinden haraç istediğini, vermeyi kabul etmeyince de bacağından bıçakladığını iddia ettiği Serdar S.’den şikayetçi oldu. Bıçaklandığı an güvenlik kamerasınca kaydedilen Güvenç, “Bizim servis motosikletleriyle kendisini bir yere bıraktırmak istedi. Paket servisler olduğunu söyleyerek, müsaade etmedim. O da ‘O zaman bana para vereceksin’ dedi. Kabul etmedim, bacağıma bıçak sapladı” dedi.

Yeşilova Semtinde restoran işleten evli ve 2 çocuk babası Erol Güvenç, Serdar S. isimli kişinin yıllardır kendisinden para istediğini, vermediği zaman da beraberine aldığı kişiler ile iş yerine gelip, çalışanlarına saldırdığını öne sürdü. Serdar S. hakkında polise şikayetçi olan Güvenç, “Pandemiden önce geldiklerinde, içerideki müşteriler rahatız olmasın diye mecburen para verip başımızdan savdık; Allah’larından bulsunlar dedik. Ama artık baktık ki bunlar para verdikçe daha fazla gelmeye başladı. Haplanmak için para istiyorlar. Sıklıkla rahatsız ediliyoruz. Yemek yiyip, para vermiyorlar. Haraç istiyorlar. Yemek ya da para vermediğimiz zaman bize saldırıyorlar. Biz bunlardan bir türlü kurtulamadık” dedi.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Defalarca tehdit edildiklerini söyleyen Güvenç, “Belki 10-15 seferdir aynı şeyi yaşıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Zaten pandemi döneminde işlerimiz zayıfladı. Pandemiden önce burada 40 kişi çalışıyordu. Bu kadar kişinin ekmek yediği yeri, bunlar yüzünden kapatalım mı?Bunlar bir telefonla 15-20 kişi toplanıp, gelen kişiler. Artık bıçak kemiğe dayandı. ‘Eğer şikayetçi olursan ailene şöyle yaparız, sana böyle yaparız’ diyerek, gözümüzü korkuttular. Gelip masalarımızı dağıtıp, çalışanlarıma saldırdılar” şeklinde konuştu.

‘NASIL KURTULACAĞIMIZI BİLMİYORUZ’

Son olarak geçen salı günü iş yerine gelen Serdar S.’nin aralarında çıkan tartışmada bacağına bıçak sapladığını iddia eden Erol Güvenç, “Kendisi madde bağımlısı. Bütün esnafın şikayetçi olduğu biri. Geldi, bizim servis motosikletleriyle kendisini bir yere bıraktırmak istedi. Paket servisler olduğunu söyleyerek müsaade etmedim. O da ‘O zaman bana para vereceksin’ dedi. Ben de kabul etmedim. Sonrasında bacağıma bıçak sapladı. Ben ilk anda bıçaklandığımı anlamadım. Aradan 5-10 dakika geçince bacağımdaki sıcaklıktan anladım. Sonra bizim şarküteri bölümümüze gidip oğluma saldırdı. Allah’tan oğlum geri çekiliyor. Elinde kocaman bıçakla oğluma saldırıyor. Bu kişilerden nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz” dedi.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Öte yandan Güvenç’in bacağından bıçaklandığı an, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol Güvenç ile Serdar S.’nin bir süre konuştuğu, ardından Serdar S.’nin elindeki bıçağı Güvenç’in bacağına saplaması, yan taraftaki Güvenç’e ait şarküteriye girip, Eray Güvenç’e saldırması görülüyor.

Polis ekipleri, Serdar S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI