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10 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Logitech'ten açık ofisler için kablosuz kulaklık
Logitech yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus’ı tanıttı.
Logitech yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus’ı tanıttı.
Teknoloji Haberleri

Logitech’ten açık ofisler için kablosuz kulaklık

Editör Editör

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Logitech yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus’ı tanıttı.

Kablosuz Zone Wireless Serisi, ses kalitesiyle kullanıcıların konferans konuşmaları yapmasına veya müzik dinlemesine olanak sağlıyor. Tek tuşla işler hale getirilebilen Active Noise Cancellation (ANC) özelliğiyle gürültülü ortamlarda dikkat dağıtan sesleri engelleyerek rahat bir çalışma ortamı yaratan ilk UC sertifikalı kulaklık olan Zone Wireless, Qi kablosuz şarj imkanı sağlıyor.

Active Noise Cancellation özelliğiyle Zone Wireless, arka plandaki seslerin derecesi ne olursa olsun engelliyor ve odaklanarak çalışabilmek için uygun ortamı yaratmaya çalışıyor. Yumuşak suni deriden yapılmış kulaklık yastıkları ve silikon kafa bandı desteğiyle Zone Wireless Serisi 15 saat konuşma ve müzik dinleme kapasitesine sahip. 

Zone Wireless Serisi kulaklıklar, Easy-Switch teknolojisiyle Bluetooth ve Bluetooth alıcı üzerinden akıllı telefona ve bilgisayara bağlanabiliyor. Bir kez indirilebilir companion uygulaması Logitech Tune’a bağlanıldığında, kullanıcılar uygulamayı kullanarak, kulaklığı sessize alabilir, ANC teknolojisini devreye sokabilir, ses ayarlarını yapabilir, bass tonunu kendi zevkine göre ayarlayabilir ve aynı zamanda ürün güncellemelerini yapabilirsiniz.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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