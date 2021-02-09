Lodos nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle, tek katlı iş yerinin çatısı çöktü. Olay, gece saatlerinde, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Artezyen Sokak’ta bulunan isklethanede meydana geldi. Mobilya sanayisinde bulunan 3 katlı işyerinin tadilat yapılan çatısının duvarı, lodosun etkisiyle yandaki isklethanenin çatısına devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu tek katlı işyerinin çatısı çöktü. Sabah işyerini açan esnaf yaşananlar karşısında büyük şok yaşarken; iş yerinde hasar oluştu.

Olayı anlatan işyeri sahibi Celal Ülke, “Komşularımız işyerleinin çarısında tadilat yapıyordu. Akşam ki lodosta çatının duvarı İşyerimizin çatısına devrilmiş. Allahtan gece olmuş. Buna da şükür. 15-20 bin TL civarında hasarımız var. Bunla geçmiş olsun.” dedi.

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