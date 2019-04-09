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9 Nisan 2019
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Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş'ta gecenin kahramanları Adem Ljajic ve Güven Yalçın'dı.
Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş'ta gecenin kahramanları Adem Ljajic ve Güven Yalçın'dı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Ljajic ikinci devrede coştu

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Deplasmanda Çaykur Rizespor’u 7-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş’ta gecenin kahramanları Adem Ljajic ve Güven Yalçın’dı.

Ljajic ve Güven bir çok istatistiği alt üst ederken 9 golün atıldığı 1 golün de VAR ile iptal edildiği karşılaşma hiç şüphesiz haftanın en zevkli karşılaşması oldu. Birbirinden güzel 2 gol atıp 3 asist yapan Ljajic, Beşiktaş kariyerinin en verimli maçını oynarken, Güven Yalçın ise 19 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaparak  büyük takdir kazandı.

LİGİN İLK DEVRESİNDE DURAN LJAJİC İKİNCİ DEVREDE COŞTU

Beşiktaş’a sezon başında İtalyan ekibi Torino’dan kiralık olarak gelen Ljajic, ilk devrede beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Forma giydiği 14 maçta sadece 2 gol atan Sırp 10 numara, asist konusunda da beklentilerden oldukça uzak kalarak 1 asistle devreyi tamamladı. 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı kalitesi sürekli tartışılır hale gelen Ljajic, ligin ikinci devresinde adeta patlama yaptı ve geleceğini ‘Beşiktaş mutlaka kaynak yaratarak Ljajic’i tutmalı’ durumuna getirdi. Cezalı olduğu Fenerbahçe maçı haricinde ikinci devrenin 9 maçında görev alan Ljajic 5 gol atıp, 7 asist yaparak takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Toplamda 7 gol 8 asiste ulaşan Ljajic, takımda da skora en çok katkı yapan oyuncu konumunda. Skor katkısında Ljajic’i 2 gol 11 asist ile Quaresma,7 gol 1 asist ile Burak Yılmaz ve 5 gol 3 asist ile Güven Yalçın takip ediyor.

Sırp yıldızın Torino’dan satın alma bedeli ise 6.5 milyon Euro. Süper Ligin ilk üçte bitirilmesi durumunda zorunlu olarak devreye girecek bu opsiyon için, siyah beyazlı yönetim daha şimdiden kaynak arayışına girdi bile.

GÜVEN YALÇIN 13 MAÇ SONRA 3 GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş’ın geleceğini oluşturacak oyunculardan biri olarak görülen Güven Yalçın da yine dün geceye damga vuran bir başka oyuncu oldu.

Sezonun ilk devresinde 4’üncü yedek iken mevcut santraforların kötü performansından dolayı Şenol Güneş tarafından Sivasspor maçında ilk kez on bire yazılan Güven, 2-1 kaybedilen maçta attığı gol ile akılda kalan bir isim olmuştu. Bir hafta sonraki Ankaragücü deplasmanında bu kez golün yanına asistte yazdıran genç oyuncu, sonrasında suskunluk dönemine girdi.Şenol Güneş’in sol kanatta sıkça oynattığı Güven, son üç maçta yeniden yedeğe düştü. Rizespor maçında skor 3-1 iken Burak Yılmaz’ın yerine oyuna giren genç yetenek, bir anda 3-2’ye gelen skorla,değişikliğin sorgulanmaya başlanacağı dakikada golünü atarak hem takımını, hem de kendisine güvenen Şenol Güneş’i oldukça rahatlattı. Bu gol aynı zamanda Güven Yalçın’ın 13 maç sonra attığı goldü ve genç oyuncu peşinden 2 gol daha atarak geceyi hat-trick ile tamamladı.

Güven Yalçın’ın formunun devam etmesi en çokta Beşiktaş yönetimini sevindiriyor. Önümüzdeki sezon ‘İKİNCİ FEDA’ dönemini başlatmayı düşünen ve bu doğrultuda minimum maliyetle transfer yapacak olan yönetim Güven-Dorukhan-Utku -Rıdvan gibi oyuncularla gelecekti kadronun iskeletini oluşturmayı hedefliyor. Bu genç oyuncularla birlikte Vida, Burak, Gökhan Gönül, Ljajic gibi oyuncularla da önümüzdeki sezonun kadrosu büyük ölçüde kurulmuş olacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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