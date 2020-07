Günümüzde sadece lafta kalan, içi boşaltılmış ne kişilerin zihinlerinde ne de toplumsal bilinçte yerini bulamamış ,herhalde en gariban ifade “liyakat”!!!



İşi ehline vermek ya da en iyi yapacak kişiye o işi yaptırmak ve bunu yaparken de o kişinin dinine, ideolojisine ,kılık kıyafetine ,cemaatine, mensubiyetine ,referansına ,akrabalık bağlarına değil sadece ve sadece yeterliliğine ve donanımına bakmak ;tıpkı Fatih Sultan Mehmet Hanın ünlü ressam Belliniyi tercihi gibi ya da II.Bayezid in Galata Köprüsü yapımında Leonardo Da Vinci ve Michelangelo ya eskizler çizdirdiği gibi yada Almanya’da Hitlerden kaçan Bilim adamlarına Atatürk’ün kapılarını sonuna kadar açması gibi….

Bu ve benzeri pek çok örnek çoğaltılabilir ve bunlar devletleri asıl büyüten geliştiren ileri medeniyetler seviyesine çıkartan uygulamalardır

Oysa bugün 2019 yılı Türkiye meritokrasi (Liyakat) sıralamasında 112 .sırada!!! Çünkü artık eğitimin diplomanın donanımın önüne geçen şeyler var ülkemizde!

Bunların sonuçlarını çok acı bir şekilde tecrübe ettiğimiz ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin (en hassas görevlere dahi) sadece bir cemaatin referansıyla yerleştirilen kişiler tarafından yapıldığını gördüğümüz halde hala sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak başka başka cemaatlere topluluklara vakıflara protokoller adı altında genç beyinlerimizi emanet edebiliyoruz!!!

Kamuda kalite aşağılara çekilerek kurumlarda siyasi güç elde edilmeye devam edilmekte 15 temmuzdan ders alınacağı yerde sadece isimlerin değiştirildiği cemaat -hükümet sempatisi liyakatin önüne geçmekte bugün ne yazık ki!!

Adalet, iyilikle yönetmek istişare beytül mal’e dokunmamak kul hakkı emaneti ehline vermek haksız kazanç ve haramdan uzak durmak islamın bütün çağlara hitap eden ulvi öğretileriyken Müslüman bir ülke olduğumuzu her platformda ilan eden bizlerde tüm bu öğretileri egale edercesine bizden olsun çamurdan olsuncu bir anlayışla adam kayırmacılığın rüşvetin iltimasın insanları liyakatlerine göre değil iktidara sadakatlerine göre bir yerlere getirme anlayışı bu öğretilerle hangi platformlarda bağdaştırılıyor merak etmekteyim doğrusu.

Bir zamanların cemaatçileri şimdilerde menzilden Süleymancılardan iskender paşacılardan ismailağacılardan ensarcılardan ne kadar farklı olabilir ve şimdilerde neden onlardan boşalan yerler bu kişilerle dolduruluyor neden ders alınmıyor ?

Olaylar ve olgular arasındaki ayrımı iyi yapabilmek gerekiyor değerli okurlar ; olaylara olgusal bakanlar devlet adamlarıdır olgulara olay gibi bakanlarsa siyaset adamları!!

15 Temmuz bir olaydı olgu ise darbe girişimidir.

Bunun nedenlerini, bu işi yapanları ve sebep olanları ve tabi ki sonuçlarını iyi okumak gerekiyor .İpleri dış düşmanların elinde olan piyonlar yıllarca ülkemizi teröre ,anarşiye ,kavgaya ,hizipçiliğe ve darbelere mahkum ederek bu güzel coğrafyayı kirletmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve yapmaya da devam edecekler. Hacı Bektaş-ı Velinin “Bir olalım ,iri olalım ,diri olalım” sözü ne kadarda yerini bulmuş durumda günümüzde!!!Bizler ayrılığa düştükçe bu devletin düşmanları da buldukları her boşluktan içeriye sinsice sızacaklardır.

Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olduğu unutulmazsa bu kurallar ışığında yönetilirse ne gençlerimiz ne diğer vatandaşlarımız bu ve benzeri toplulukların tuzağına bir daha düşmeyecek ve beyinleri yıkanmayacak sadece Ülke sevdası olacaktır gönüllerinde !!!

Liyakat in Sadakatin önüne geçtiği, insanların korkmadan gerçekleri söyleyebildiği ,gerçek vatanseverlerin Ülkesi için çalışabildiği ,muasır medeniyetler seviyesine erişeceğimiz günler yakındır inşallah Yeter ki hepimiz aynı kilimin desenleri olmayı başaralım

Sağlıkla kalınız.