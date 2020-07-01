Ankara Büyükşehir Belediyesine itfaiye eri olarak atanması için mülakat başvuruları başladı. Başkan Yavaş’ın talimatıyla, itfaiye eri olarak atanmak isteyen adaylar liyakat esasına göre seçilecek. Mülakata katılmak isteyen adayların 10 Temmuz Cuma gününe kadar Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defaitfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvuruları başladı.

Adayların Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan başvuru masalarına, 10 Temmuz Cuma gününe kadar 08.00-17.00 saatleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Liyakata göre atama

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın işe alımların liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrasında alınacak itfaiye erlerinin tamamı, itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçilecek. Büyükşehir Belediyesi, ataması yapılacak 300 itfaiye eri adayında ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ veya ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olma şartı arıyor.

Alınacak 150 kadın ve 150 erkek itfaiye erinin, 100’ü lise mezunu 200’ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Lise mezunları için en az 55, ön lisans mezunları için 60 KPSS puanı aranacak. Ankara İtfaiyesi, başvuruları geçerli olan adaylar arasından atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında yani bin 500 adayı mülakata çağıracak.

Adaylardan Başkan Yavaş’a teşekkür

İşe alımlarda adalet, şeffaflık ve liyakat ilkeleriyle hareket eden Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapmak isteyen Türkiye’nin birçok ilinden Ankara’ya gelen adaylar, mülakat başvurusu sırasında düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Cafer Kürşat Sezer: “4 yıllık İskitler Endüstri Meslek Lisesi Sivil Savunma Bölümünü bitirdim. 2 yıllık da İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu okudum. İtfaiye erlerini bizim bölümlerden aldıkları için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve bize şans tanıdığı için Mansur Başkan’a teşekkür ederim.”

-Süleyman Arslantürk: “İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun oldum. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a işe alımlarda liyakat ilkesine öncelik tanıdığı için teşekkür ediyorum. Temennimiz Ankara İtfaiyesi’ne girerek Ankara’mıza hizmet etmek.”

-Esra Sebat: “Erzincan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezunum. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı yaptığı için buraya geldim. Liyakat usulüne göre alım gerçekleştirildiği için başvuruda bulundum.”

-Oğuz Usta: “Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik alanından mezunum. Çoğu belediye itfaiyeci alabiliyor ama alımlarda makine veya elektrik alanlarından mezunları da alabiliyor. Bazı belediyeler tek bir kişiye özel kadro açabiliyor. Ankara İtfaiyesi’nin güzel yanı; mesleğe uygun, itfaiyecilik okulu okumuş KPSS puanıyla alım yapması. Bu bizim için çok iyi bir şey.”

-Mervenur Toy: “Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünden mezunum. İtfaiyeci alımı uzun süredir yapılmadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilanına hemen başvurdum. Ayrıca okullu itfaiyeci aldıkları için Büyükşehir’e teşekkür ederim.”

16 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi internet adresi www.ankara.bel.tr üzerinden ilan edilecek başvuru sonuçlarına göre gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakat ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.