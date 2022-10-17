Liseliler gıda israfına dikkat çekmek için öğretmenleri ile mutfağa girdi

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16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Özel TURSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şeker pancarı kullanarak bugüne kadar hiç denenmemiş tatlıları ilk kez sergiledi. Gıda israfına dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da katıldı.

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Şeker-İş Sendikası işbirliği ile Özel TURSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gıda israfına dikkat çekmek için özel bir etkinlik düzenlendi. Lise öğrencilerinin geleneksel Türk mutfağı yemekleri hazırladığı ve şeker pancarı kullanarak bugüne kadar hiç denenmemiş tatlıları ilk kez sergilediği etkinliğe Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TURSAV Eğitim Genel Koordinatörü Nuri Uygun, şunları söyledi:

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“Dünyada gıda hepimizin bildiği gibi değerlendirilemiyor. Maalesef gıda sofralarımızdan atık olarak atılıyor. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki milyonlarca insan gıdasızlıktan vefat ediyor. Bunun yanında bazı insanlar da gıdaların sadece beğendikleri taraflarını alarak diğerlerini çöpe atıyor. İşte Dünya Gıda Günü, bu duyarlılığı tüm dünyaya verebilmek, aç kalan insanları da gündeme getirebilmek adına düzenleniyor.”

Ardından söz alan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, konuşmasına dünyadaki açlığa dikkat çekerek başladı ve şunları söyledi:

“En başta kaynaklar ve üretim arasındaki dengenin bozulması ve refahın eşit olarak paylaşılamaması; Temel insan haklarından biri olan sağlıklı beslenme imkânının insanlar için yeterli düzeyde sağlanamaması, açlık ve yetersiz beslenmenin olduğu kadar dünya üzerindeki diğer temel sorunların da ana kaynağını teşkil etmiştir. Bunun en bariz örneği yüksek katma değer, yüksek istihdam ve hayvancılığın gelişmesindeki rolü ile tüm dünyada stratejik önemi olan Şeker pancarından üretilen şekerdir.

Bugün Dünya pancar şekeri üretiminde yüzde 6,6’lık pay ile pancardan şeker üreten ülkeler arasında önemli bir konuma sahip olan Türkiye, ülkemizde girdi fiyatlarındaki yüksek artışlar gözetilerek prim ve destekleri artırmaz ve üreticilerini koruma altına almaz ise bu gidişle şekerde üstünlüğünü kaybetmeye adaydır. Gıda güvencesinin sağlanamadığı bir dünyada, adil ve demokratik bir düzen içinde yaşayabilmek elbette hayaldir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) tarafından hazırlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu ne yazık ki iç açıcı değildir. Rapora göre Dünyada açlıktan etkilenen kişi sayısı 1 milyar sınırına dayanmıştır.

2050 yılına kadar dünya nüfusunun 14 milyara ulaşacağı hesap edilerek daha karamsar tablolar şekillenmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin çöplüklerine atılan yiyecek maddelerinin, dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olması bir tarafta israfın, diğer tarafta da açlığın korkunç boyutunu ortaya koymaktadır. Bu acı gerçekler ışığında Dünya Gıda Günü kutlamalarına rağmen dünyada halen daha ölçüsüz ve dengesiz bir gidiş hüküm sürmektedir. Bu sebeple 16 Ekim günü aslında bir kutlama programından çok, yaklaşan tehlikeleri öngörme ve tedbir alma günü olmalıdır. Bu manada, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2022 yılının Dünya Gıda Günü teması “Kimseyi Arkada Bırakma” sözü, her yönden düşündürücü olduğu kadar her ülkenin şapkasını çıkartıp önüne koyması açısından da tüm insanlığa bir çağrıdır.”

Ardından öğrencilere hitap eden Gök, ”Ne toprağı, ne ağacı, ne de taşı yiyebiliriz ama yenilenebilir bir dünyayı hep birlikte yeniden baştanbaşa inşa edebiliriz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler öğretmenleri ile birlikte mutfağa girerek kendi tarifleri olan yemeklerin yapılışını uygulamalı olarak gösterdi ve konuklara ikram etti.