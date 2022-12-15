Liseli Sıla’nın ölümüne neden olan sürücü: Yol ıslaktı, araç kaydı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül’e (15) otomobille çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı (29) tutuklandı. Yağcı ifadesinde, “Yaya geçidi ile benim aramda yaklaşık 2-3 metre mesafede bir anda siyah giyimli, kafasında montunun kapüşonu takılı bir çocuk önüme çıktı. Korna ve frene bastım ancak hiç tepki vermedi. Yol yağmur nedeniyle ıslaktı. Bu sebeple araç durmayıp, kaydı” dedi.

Kaza, 14 Kasım’da saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan’dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı’nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül’e çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül’ü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü Tolga Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘TAHMİNİMCE KULAĞINDA KULAKLIK VARDI’

Savcılıktaki ifadesinde, Menteşe’nin Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinden Bayır’daki çalıştığı süpermarketin deposuna gitmek için saat 07.20 sıralarında aracına binip, yola çıktığını anlatan Tolga Yağcı, “Hava karanlık ve sisliydi. Salihpaşalar Kavşağı’na geldiğim esnada yaya geçidine yaklaşık 4-5 metre mesafem vardı. Yaya geçidi ile benim aramda yaklaşık 2-3 metre mesafede bir anda siyah giyimli, kafasında montunun kapüşonu takılı bir çocuk önüme çıktı. Korna ve frene bastım ancak hiç tepki vermedi. Tahminimce kulağında kulaklık gibi bir cihaz vardı. Çaldığım kornayı duymadı. Bu arada 70-80 kilometre hızda ilerliyordum. Yol yağmur nedeniyle ıslaktı. Bu sebeple araç durmayıp, kaydı. Sol tarafa manevra yaptım ancak kurtaramadım” dedi.

‘112’Yİ ARAYARAK AMBULANS İSTEDİM’

Tolga Yağcı, aracın sağ ön tarafından Sıla’ya çarptığını belirterek, şöyle konuştu:

“Çarptığım anda çocuk yolun ortasındaki şerit ayırma çizgisi üzerindeydi. Çarptıktan sonra aracım savrulmaya devam etti ve yaya geçidinin yaklaşık 6-7 metre ilerisinde durdu. Çocuk tek başınaydı. Üzerinde reflektif tarzı herhangi bir ışık, yansıtıcı bir malzeme yoktu. Zaten çocuğu üzerindeki siyah giysiden dolayı son anda fark ettim. Alkol kullanmadım. Daha sonra aracımı, ‘Başka bir kaza olmasın’ diye yolun kenarına çektim. Çocuğun yanına gittim. Kendinde değildi, nabzına baktım. Nabzı atıyordu, 112’yi arayarak ambulans istedim. Sağlık ekipleri geldi. Daha sonra çocuk hastaneye kaldırıldı. Ambulans ve polis olay yerine aynı anda geldi. Üzgünüm, kasıtlı işlediğim bir suç yok.”

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim alınan Sıla Akgül’ün cenazesi, Menteşe’nin Salihpaşalar Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeye anne Ayşen Akgül, baba Gürkan Akgül, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrenciler ve yakınları katıldı. Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın’ın kıldırdığı namaz sonrası Sıla Akgül’ün cenazesi, Akgedik Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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