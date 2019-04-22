Liseli öğrenciler geliştirdi!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından Bursa Veysel Karanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü öğrencileri, rayların altındaki toprağın boşalması halinde, ulaşım merkezine ve trene uyarı yazısı gönderen sistem geliştirdi.

Bursa’da Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü öğrencileri, geçen yıl 8 Temmuz’da Çorlu‘da meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı tren kazası sonrası proje geliştirmeye karar verdi. Öğrenciler, bir araya gelerek, alınacak önlemler üzerine uzun süre tartıştı, proje geliştirdi. Öğrenciler, bölüm öğretmeni Ufuk Bengi ile rayların altındaki toprak kayması sonucu oluşacak kazaların önüne geçmek için, projenin çalışabilir bir örneğini yaptı. Sistem, tren raylarının altına yerleştirilen manyetik alan sensörü sayesinde rayın altının boşalması halinde ulaşım merkezine ve trene uyarı yazısı gönderiyor.

‘GÖZLE GÖRÜLEMEYEN TOPRAK KAYMALARI BİLE SİSTEMDEN KAÇAMIYOR’

Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Öğretmeni Ufuk Bengi, Çorlu’daki kazanın ardından projeyi gerçekleştirmeye karar verdiklerini belirterek, “Toprak kayması meydana gelen bölgelerde manyetik alan değişimini algılayan bir sitem üzerine kurulu. Anında hem makiniste, hem de merkeze haber veriliyor. Problem anında tespit ediliyor. Rayların altına yerleştirilen ve raylara montajlı olan manyetik alan sensörü sayesinde, topraktaki kayma sonucunda meydana gelen manyetik alan değişikliği anında tespit ediliyor ve merkeze bilgi veriliyor. Burada programlama ön planda. Bu sistemin çalışmasını program kartıyla algoritma şeklinde tasarlıyoruz. Merkeze anında kaçıncı kilometrede arıza olduğunu GPS üzerinden merkeze aktarıyor. Merkeze haber veren bu sistemin elektriğini güneş paneliyle sağlıyoruz. Hem tren raylarının çevresini aydınlatıyoruz, hem de sistemimizin enerjisini sağlamış oluyoruz. Gözle görülemeyen arızalar olabiliyor. Bu elektronik düzenek kesinlikle böyle bir kayma meydana geldiğinde gözle görülemeyen kaymaları da anında haber verebiliyor” dedi.

‘İNSAN HAYATI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Projenin gerçek hayatta kısa bir sürede uygulanabileceğini belirten Bengi, “Projemizi gerçeğe uygun şekilde tasarladık. Burada bir prototip hazırladık. Gerçek hayatta kullanılması gereken sensörler, elektriğin nasıl sağlanacağı, kaç metre aralıklarla döşeneceğinin plan ve projesini hazırladık. Eğer destek alırsak, gerçek hayatta uygulanması mümkün. Devlet desteği geldiği takdirde projemizi bilirkişilere sunarak gerçek hayatta uygulanabilirliğine kendilerini ikna edebiliriz. Projemizin çıkış aşaması insan hayatı olduğu için, insan hayatı bizim için çok önemli” diye konuştu.

‘DEVLETİMİZİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ’

Proje konusunda hedeflerine ulaştıklarını belirten Bengi, “Daha fazla can ve mal kaybı olsun istemiyoruz. Hem okulumuzun imkanları, hem de kendi isteğim doğrultusunda sonuna kadar seve seve bu proje üzerine çalışmalarımı devam ettireceğim. Bu konuda devletimizin de desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ’

Projenin her aşamasında katkı sağlayan 11’inci sınıf elektronik bölümü öğrencisi Adem Baydilli (17) ise, “Okulumuzda bu projeyi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu proje sayesinde Çorlu’da meydana gelen tren kazasının benzeri bir daha yaşanmayacak” dedi.