Liseli Melis, yeni protez bacağına kavuştu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 1,5 yaşındayken menenjit mikrobunun kana karışması olarak bilinen ‘meningokoksemi’ hastalığı geçiren ve sağ bacağını kaybedip 14 kez ameliyat olan Melis Arslan’a (14) yaklaşık 8 ayda bir, yeni bir protez takılması gerekiyor. Gelişme çağındaki Melis’in protez ihtiyacı, ‘Bir Çocuk Da Sen Giydir Derneği’ hayırseverleri tarafından karşılandı. Yeni protez bacağa kavuşmanın sevincini yaşayan Melis Arslan, destek verenlere teşekkür ederek “Zorladığım zaman protezli bacağımda yaralar oluşuyor. Sürekli kanıyor” dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıf öğrencisi olan Melis Arslan, 1,5 yaşındayken kanına menenjit mikrobu bulaştı. Tıpta ‘meningokoksemi’ olarak tanımlanan ve hızlı ilerleyen hastalığı geçiren Arslan’ın yaklaşık 3 saat içinde hayatı değişti. 2 ay boyunca yoğun bakımda kalan Arslan, 4 ay boyunca servisteki odada tutuldu. Arslan’ın bu süreç içinde sağ bacağı diz altından ampute edildi. Gelişme çağında olan Arslan’a sonraki yıllarda yaklaşık 8 ayda bir yeni protez yaptırılması zorunlu hale geldi. Birkaç kez protez yaptıran ailenin maddi gücü yetmeyince, Melis’in imdadına ‘Bir Çocuk Da Sen Giydir Derneği’ yetişti. Melis’in 20 bin lira olan protez bacağının bir bölümünü SGK, kalan 15 bin liralık kısmını ise hayırseverler karşıladı

’14 OPERASYON GEÇİRDİ’

Serap Arslan (45), kızı Melis nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, “Hastalığı çok hızlı ilerledi. Vücudunun her yerine yayıldı. Bacağı ampute edildi. Sonrasında ameliyatları devam etti. Boy uzadığı için kemikleri uzadı ve birçok ameliyata girmek zorunda kaldı. Sonra 2,5 yaşında bacak protezine başladık. O süreçte Melis yürümek istemiyor ve ona ait olmayan bir bacağı kabullenmiyordu. Sonrasında alıştı ama ameliyatları devam etti. Yaklaşık 14 operasyon geçirdi. Her geçen yıl protez bizim için çok daha zorlaştı. Melis gelişim sürecinde olduğu için bu protezin her yıl, bazen 8 ayda bir değişmesi gerekiyor. Çok zorlandık. Her defasında protezini yaptırmaya çalıştık. Bankalardan kredi çekerek bir süre bu süreci yönettik. Ama sonrasında tıkandık. En son ‘Bir Çocuk Da Sen Giydir Derneği’nde ulaştık. Onlar da gereken parayı temin edip, Melis’i yeni protezine kavuşturdu” dedi.

En önem verdikleri konunun kızları Melis’in protezi ve eğitimi olduğunu söyledi. Serap Arslan (45), “Kızım Melis, okula gittiğinde hiç rahat değilim. Sınıf kalabalık, kantin, tuvalet Melis için problem demek. O eve dönene kadar hiç rahat değilim. Otobüse binip, inmekte zorlanabilir” diye konuştu.

‘ZORLADIĞIM ZAMAN PROTEZLİ BACAĞIMDA YARALAR OLUŞUYOR’

Yeni protez bacağa kavuşmanın sevincini yaşayan Melis Arslan, destek verenlere teşekkür ederek, “Okulum çok uzak. Otobüsle gidiyorum. Zorladığım zaman protezli bacağımda yaralar oluşuyor. Sürekli kanıyor” dedi.

‘SEFERBER OLDUK’

Bir Çocuk Da Sen Giydir Derneği Başkanı Nuran Baştan, “Melis’in annesi bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Protez bacak yapılması gerektiğini, yapılmazsa okula devam edemeyeceğini söyleyince biz yardımseverlerimizle birlikte seferber olduk. Bir hafta içinde gereken yardımı topladık ve Melis’i ihtiyacı olan proteze kavuşturduk. Melis, gibi güzel bir kızımızın hayatına dokunduğumuz için çok mutluyuz” dedi. (DHA)

