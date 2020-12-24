Liseli gençlerden yerli insülin pompası

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) – İZMİR’de lise öğrencileri Eray Ocak (16) ve Berkay Bağcı (17), vücuda monte edilebilen yerli insülin pompası ile hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılamarını sağlayacak proje hazırladı. Depark Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.’in mentörlüğünde prototipi hazırlanan insülin pompasının klinik testlerine başlanacağı bildirildi.

İzmir Atatürk Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Eray Ocak ve 12’nci sınıf öğrencisi Berkay Bağcı, geçen eylül ayında diyabet hastalarının yaşamını kolaylaştıracak yerli insülin pompası projesi için çalışma başlattı. Proje, hastaların iğne kullanmalarına gerek kalmadan kesintisiz insülin ihtiyacını karşılayacak. Üretilen yerli insülin direnci pompası ile diyabet hastalarına yaşam konforu sunulacak ve onları büyük bir maliyetten kurtaracak. Depark Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Geliştirme A.Ş., Eray Ocak ve Berkay Bağcı’nın hazırladığı yerli insülin pompası projesine destek verdi. Öğrenciler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile bir araya geldi ve projenin detaylarını anlattı.

KARIN YA DA KOL BÖLGESİNE MONTE EDİLİYOR

Yurt dışından ithal edilen ve tanesi yaklaşık 20 bin lira olan insülin pompasının özellikle insüline bağımlı Tip 1 diyabet hastaları için büyük kolaylık getireceğini söyleyen Eray Ocak, vücuda insülin pompalayan mekanizmaların çok pahalı olduğunu belirtti. Dünyada ilk defa iğnesi değiştirilebilen tek parça insülin pompası üretildiğini kaydeden Ocak, maliyeti de çok düşük tutarak tüm hastalara ulaşabilecek bir sistem tasarladıklarını anlattı. Pompanın karın ya da kol bölgesine monte edilebildiğini dile getiren Ocak, “İnsülin otomatik olarak enjekte ediliyor. Ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan cep telefonunuzla, doktorunuzun belirlediği insülin miktarlarını girerek pompalama işlemini başlatıyorsunuz. Daha sonra cihazınız kesintisiz şekilde insülin ihtiyacını karşılıyor. Tip 1 hastalarının sürekli insülin ihtiyacı var. Bu sürekli vücudunuzda duruyor. İğnesi vücutta kalmak koşuluyla yalnızca duş alırken çıkarabilirsiniz. Günde 4 kez iğne vurmamak için sürekli vücudunuza insülin aktarımı sağlanıyor. Günlük yaşamınızda varlığını hissetmiyorsunuz. içindeki pompalama mekanizması rezervuardan aldığı insülini hastaya pompalıyor” dedi.

PROTOTİP HAZIR, KLİNİK TESTLERE BAŞLANACAK

Okul kulübünde farklı mühendislik çalışmaları yaptıklarını anlatan Berkay Bağcı ise, “Aynı ailede hem baba hem de çocuklar insülin hastası olabiliyor. Baba çocuğuna alabilmek için kendisine insülin pompası alamıyor ve iğneye devam ediyor. Biz bu sorunu çözmek için yeni birşeyler geliştirmek istedik. Dünyada ilk kez böyle bir insülin pompası oldu. Projeye geçen eylül ayında başladık. Prototip hazır. Bundan sonra, insan vücuduna girdiği için klinik testler yapılacak. En çok istediğim şey bu ürünü herkese ulaştırmak. Çünkü çok hasta var. Herkese ulaşıp pazarı genişletmek istiyorum” diye konuştu.

GENÇLERE KAPIMIZ AÇIK

Diyabetin hem dünyada hem de Türkiye’de sürekli arttığına dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hayat boyu süren tedavinin ciddi bir maliyet gerektirdiğini dile getirdi. Hastalara düşük maliyetli insülin pompası geliştiren gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Hotar, Depark Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. olarak projeye destek olduklarını söyledi. Hotar, “Laboratuvarlarımızı gençlerin kullanımına açacağız. DEÜ olarak bu ürünleri en kısa sürede üretime döndürmelerine vesile olacağız. Dünyada hem kullanım kolaylığı hem kullanım ömrü hem de maliyetiyle bir ilk olacak. Bunun gururunu hep beraber yaşıyoruz. Tüm gençlere kapımız açık. Her yaş grubu ve okuldan bu icatlar için kapımızı açıyoruz. Gençleri ve hocaları yürekten bir kez daha tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize başlangıçta mentörlük desteği verdik. Laboratuvarlarımızı kullanıma açacağız, daha sonra da neye ihtiyaçları varsa onu vereceğiz” dedi.

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