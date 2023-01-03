Liseler arası futsal turnuvasında tekmeli- yumruklu kavga; diskalifiye oldular

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- Ordu’da, liseler arası futsal turnuvasında öğrenciler, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırırken, maç iptal edildi. Özel lisenin beden eğitimi öğretmeni Hasan Güdek de sahaya giren taraftarları yumrukladı. İki takım, diskalifiye edilirken, öğretmen ve 10 öğrenci de disipline sevk edildi.

​Ordu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Okul Sporları Futsal Yarı Final Müsabakası’nda, Fatsa Necip Fazıl Kısakürek Lisesi ile Ünye Özel Nazmi Arıkan Canik Fen Bilimleri Lisesi, karşı karşıya geldi. Fatsa ekibinin 3-1 önde olduğu mücadelede, bitime 4 dakika kala sporcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tribünlerde maçı izleyen iki okuldan öğrenciler de sahaya girerek kavgaya dahil oldu. Bu sırada Ünye Özel Nazmi Arıkan Canik Fen Bilimleri Lisesi’nin beden eğitimi öğretmeni Hasan Güdek, sahaya giren Fatsa ekibinin taraftarlarına yumrukla saldırdı. Güçlükle sona erdirilen kavga sonrası maç iptal edildi.

Yapılan değerlendirmenin ardından iki takım da turnuvadan diskalifiye edildi. Öğrenciye saldırdığı gerekçesiyle beden eğitimi öğretmeni Hasan Güdek ve Fatsa ekibinin 6, Ünye ekibinin 4 oyuncusu İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Tekme ve yumruklu kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki takımın oyuncularının ve taraftarlarının kavga ettiği anlar yer aldı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kavganın tribünden çekilen görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)