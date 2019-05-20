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20 Mayıs 2019
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Yeni Ortaöğretim Modeli'nde liselerde toplam ders sayılarının yanı sıra, zorunlu olan ortak ders sayıları da azaldı.
Eğitim Haberleri

Lisede beden eğitimi, resim ve müzik zorunlu ders olmaktan çıkıyor

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Yeni Ortaöğretim Modeli’nde liselerde toplam ders sayılarının yanı sıra, zorunlu olan ortak ders sayıları da azaldı.

2020 yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacak sistemde, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ortak dersler arasından çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün düzenlediği ‘Ortaöğretim Tasarım Toplantısı’ ile yeni ortaöğretim modelini tanıttı. Yeni model, 2020 yılının Eylül ayından itibaren 9’uncu sınıflarda uygulanmaya başlayacak. Yıllara göre kademeli biçimde geçiş yapılacak yeni ortaöğretim modelinde, bütün öğrencilerin girdiği zorunlu ders anlamına gelen ortak ders sayıları da düştü. 

TÜRK DİLİ VE DİN KÜLTÜRÜ BÜTÜN SINIFLARDA ORTAK DERS

9’uncu sınıfta ortak ders sayısı 13’ten 6’ya, 10’uncu sınıfta 12’den 3’e, 11’nci sınıfta 8’den 3’e, 12’nci sınıfta ise 7’den 3’e indirildi. Bütün sınıflarda ortak olan ders sayısı 2 olurken, bu dersler Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak belirlendi. Yeni ortaöğretim modelinde 9’uncu sınıfta Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Sağlık Bilgisi, Trafik Kültürü ortak yani zorunlu ders olmaktan çıktı. Ayrıca Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri yerine birinci dönemde Doğa Bilimleri Deneyimi, ikinci dönemde Doğada Enerji ve Enerji Dönüşümleri, Tarih ve Coğrafya yerine ise birinci dönemde Sosyal Bilimler Deneyimi, ikinci dönemde Sosyal Bilim Çalışmaları dersi geldi. 

ORTAK DERSLER

9’uncu sınıfta ortak dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil 1, Matematik Uygulamaları 1, Doğa Bilimleri Deneyimi ve Sosyal Bilimler Deneyimi olarak sıralandı. 10 ve 11’inci sınıftaki ortak dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı ve Uygulamaları olurken, 12’nci sınıftaki ortak dersler ise Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak tespit edildi.

HER DERS GRUBUNDAN 1 DERS SEÇMEK ZORUNDA

Öğrenciler ortak derslerin yanı sıra 10, 11 ve 12’nci sınıflarda Yabancı Dil, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler gruplarından da bir ders seçmek zorunda olacak. Yani bu ders grupları ortak dersler arasından çıksa da, öğrenciler söz konusu gruplardan en az 1 ders seçmek zorunda olduğu için lise eğitimi boyunca Matematik, Fen ve Sosyal Bilim derslerini görmeye devam edecekler. Ama yeni sistem, mevcut sistemden farklı olarak öğrencinin kendi kişisel ders programını oluşturmasına imkan tanıyacak. Liselerde öğrencilere ders seçme ve kariyer planlama konusunda yardımcı olması amacıyla rehberlik sistemi daha güçlü biçimde kullanılmaya başlanacak.

MEVCUT SİSTEMDE HANGİ DERSLER ORTAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılında liselerde uygulanan haftalık ders çizelgesine göre 9’uncu sınıfta bütün öğrencilerin aldığı ortak dersler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik ve Sağlık Bilgisi/Trafik Kültürü olarak sıralanıyor. İşte mevcut ortaöğretim sisteminde diğer sınıflarda verilen ortak dersler:

10’uncu sınıfta ortak dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik

11’inci sınıfta ortak dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Felsefe, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik

12’nci sınıfta ortak dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik

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