Lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp, zorla oyun oynattılar; o anlar kamerada

- Reklam -

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı.

Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.’yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.’nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.’ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.’ye baskı yaptı.

Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -