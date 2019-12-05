Lisanı hal lisanı kalden üstündür der büyükler, ilk duyduğumda çok yerinde bulmuştum sizlerle de bu hafta paylaşayım istedim. Kabalığın ukalalığın kibrin özgüven göstergesi zannedildiği günümüzde ne kadar ince bir yaklaşım olduğunu gördüğüm içindir belki bu farkındalığım. Veya ne kadar ihtiyacımız var otokontrole kendimizi çek etmeye bunu gösteriyor bize.

Lisan-ı Hal Hal Dili yada günümüz tabiriyle Beden Dili. Hani uzmanları bile türedi biliyorsunuz son yıllarda. Beden Dilini çözerek aslında karşımızdaki insanın bize ne kadar oynadığını da ispatlamış oluyor bu uzmanlar işleri bu çünkü. Hep samimiyetten dem vuruyoruz ya işte samimiyetin baş göstergelerinden birisi bu durum. Sözlerimizle beden dilimizin uyuşması daha açık ifade edecek olursak özü sözü bir olmak yani mertlik yani doğruluk yani inandığı şeyi inanarak ifade etmek ..İnsanı ele veren bir unsur lisan-ı hal .

Kelimeler sihir gibidir aslında sevgili okurlar o yüzden ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimizdir esas olan .Hani hep derler ya ben diliyle konuşalım çocuklarımıza ,suçlayıcı tavırlar sergilemeyelim ,onunla bedenimizi aynı hizada olsun ,göz temas kuralım vs vs .Bu liste uzayıp gidebilir. Büyüklerimiz bugünkü moda sözleri işte bu cümlede özetlemiş lisanı halinizi düzeltin sözlerinizden önce diyerek. Süslü cümleleri samimiyetsiz anlatımlarla karşınızdakine benimsetemediğiniz gibi kaba saba davranışlarla üst perdeden konuşarak ta karşınızdakinde bir etki bırakamazsınız. O anı kotarırsınız belki kendinizce ama kalıcılığı da etkisi de çabuk söner .

Saygılı olmayı insana değer vermeyi eziklik olarak gören külhanbeyliği kabalığı artistlik zanneden günümüz insanı acilen bu sözü yaşam mottosu olarak almalıdır .Aksi halde öğretmenine saygısızlaşan öğrenci anne baba tanımayan evlat seçmenini aşağılayan siyasetçi halkı ezen bürokrat sevgisiz saygısız eşler boşanma sonunda perişan aile tabloları kısacası cinnet geçiren bir toplum olarak yok olup gidiveririz.

Yunus Emreler Mevlanalar Pir Sultanlar Aşık Veyseller yetiştirmiş ,onlardan yüzyıllar boyu beslenmiş insanlarımızın bugün bunu hak etmediğini paylaşmak istedim .Sözü güzel özü güzel davranışı güzel elinden dilinden güvende olunan lisanı hali de lisanı kalide güzel toplum olma yolunda ilerlememiz temennisiyle…

Hoşçakalınız…