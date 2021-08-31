Limandaki konteynerde muz kolileri arasında 30 kilo kokain ele geçirildi

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika’dan İspanya aktarmalı olarak Mersin Limanı’na getirilen konteynerde muz kolileri arasında 3 sırt çantasında 30 kilo kokain ele geçirildi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk bölgesine gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede, Güney Amerika’dan İspanya aktarmalı olarak Mersin Limanı’na getirilen konteyner riskli olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli konteyner x-ray tarama sistemine sevk edildi. Konteynerin yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı. Arama hangarına alınan konteynerde dedektör köpekleriyle yapılan aramada, muz kolileri arasındaki 3 sırt çantasında 30 kilo kokain ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişi tutuklandı.

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