Limanda demirli lüks yatta yangın

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) – MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, limanda demirli 22 metrelik lüks motor yatın motor bölümünde yangın çıktı. Yat personelinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı alevler, itfaiye ekibinin de gelmesiyle büyümeden söndürüldü.

Marmaris ilçesi Yat Limanı’nda demirli, İngiltere bayraklı, ‘Letitia-2’ isimli lüks motor yatın arka tarafındaki motor bölümünden saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin limandaki diğer yatlara sıçrama ihtimali, endişeye neden oldu. Çevredekiler, 22 metrelik motor yatın kamarasındaki kaptan ve 2 kişilik mürettebatını seslenerek uyardı. Yat personeli, motor kapağını açıp, alevlere yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yanan yatın yakınındaki diğer teknelerle demir alınarak uzaklaşıldı. Bir yandan da itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın, büyümeden söndürülürken, yatta küçük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI